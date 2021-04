A Varazze primo soccorso e prevenzione al covid nelle scuole: ecco il progetto della Croce Rossa e del Rotary Club - IVG.it

Varazze. La Croce Rossa incontra i ragazzi delle scuole di Varazze per parlare di prevenzione al Covid e per imparare, tra le altre cose, anche le tecniche di primo intervento. I ragazzi della Croce insieme al Rotary Club Riviera del Beigua portano avanti, dallo scorso febbraio, un progetto con i bambini delle scuole dedicando loro giornate a a tema sociale, sulla prevenzione covid, le emozioni dei più piccoli e, nei prossimi giorni, a tema più sanitario come, ad esempio, telefonare al 112 e le tecniche di primo soccorso.

L’iniziativa rientra nel progetto “Non è mai troppo presto!” con la Croce Rossa Italiana che torna nelle scuole. Appuntamento domani, sia nelle elementari sia nelle medie, per parlare di come telefonare al 112 e di alcune nozioni di primo soccorso. Gli istituti coinvolti saranno le prime, le terze e le quinte elementari: le scuole elementari di Via Camogli, quelle di Casanova, e le classi terze delle scuole medie. La scelta delle classi è data dall’intenzione di rendere il progetto un appuntamento biennale per i ragazzi: quindi, a partire dalla prima elementare fino alla terza media, ogni studente aggiungerà nuove nozioni alle sue conoscenze tramite gli incontri, partendo dalla corretta chiamata al numero unico d’emergenza fino alla giusta esecuzione del massaggio cardiaco.

Gli incontri per le classi elementari avverranno nelle loro aule, come già avvenuto per il progetto sulla prevenzione anti Covid-19 di febbraio, mentre gli incontri con i ragazzi di terza media avverranno ai Bagni Santa Caterina. All’incontro sarà presente un medico della Croce Rossa che illustrerà ai ragazzi le nozioni di primo soccorso e la tecnica per un corretto massaggio cardiaco.

Al termine degli appuntamenti ci sarà anche un concorso dove i migliori disegni dei bambini delle elementari verranno scelti per formare il calendario 2022 della Croce Rossa di Varazze, mentre i migliori slogan inventati dai ragazzi delle scuole medie verranno utilizzati per tutte le immagini social e di reclutamento per i corsi di accesso per i nuovi volontari.