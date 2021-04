A tu per tu con mister Davide Girgenti - IVG.it

A tu per tu con Davide Girgenti, ex calciatore, ora allenatore, che lo scorso 6 aprile è entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana di calcio a 5 Fisdir, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

Questo incarico lo vedrà impegnato, attraverso alcuni stage in tutta l’Italia, per selezionare e formare una squadra nazionale, che possa partecipare a competizioni anche a livello mondiale.

Di ruolo attaccante, dopo aver giocato nel settore giovanile della Sampdoria, ha indossato le maglie di Meda, Città di Lecco, Savona (autore del goal numero mille nelle partite giocate sul terreno del Valerio Bacigalupo), Borgomanero, Canavese, Cossatese, Tolentino, Vado, Sestese, Real Montecchio, OltrepoVoghera. La prima tappa della sua carriera da tecnico di prima squadra, è stata il Legino, in Promozione.

L’ex giocatore blucerchiato, che ha esordito (2001, contro il Pescara) nella Sampdoria di Gigi Cagni, ha confermato le voci che lo vogliono vicino a sedersi su un panchina del savonese e ha ricordato alcuni mister (Donadoni, Sannino) avuti nelle esperienze maturate nella sua lunga esperienza da calciatore professionista.