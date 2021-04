A tu per tu con Domenico Arnuzzo - IVG.it

Genova. Domenico Arnuzzo, duecento partite giocate con la maglia della Sampdoria, racconta segreti e simpatici aneddoti della sua carriera vissuta in blucerchiato nelle vesti di giocatore, responsabile del settore giovanile, direttore sportivo e anche la gioia vissuta da tifoso per lo scudetto vinto da Vialli e compagni.

Domenico Arnuzzo, classe 1947, che giocava nel ruolo di difensore, ha giocato dal 1967 al 1981 ed vissuto anche brevi esperienze con le maglie della Reggiana e del Savona.

Ad arricchire la diretta interviene Marco Rossinelli, suo ex compagno di squadra.

La diretta si è svolta presso il West Beach Village, in un locale della Levante C Pegliese, messo squisitamente a disposizione dal presidente Marco Doragrossa, che ringraziamo per la gentile ospitalità.