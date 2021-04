A Capo Noli scatta il senso unico alternato per lavori di messa in sicurezza: ecco quando - IVG.it

Finale Ligure/Noli. Prenderanno il via il 19 aprile prossimo e dureranno almeno fino al 15 luglio i lavori di messa in sicurezza che interesseranno il versante di Capo Noli, sulla via Aurelia.

Il piano dei lavori è stato oggetto di un confronto che si è tenuto stamane in Prefettura tra le amministrazioni comunali coinvolte, Autofiori e i tecnici di Anas.

Il cantiere sarà collocato nei giorni feriali dalle 8 alle 18 per poi essere rimosso in serata e più in generale durante i weekend. Lungo il tratto verrà istituito un senso unico alternato.

I lavori, una volta ultimati, riprenderanno a metà settembre per poi concludersi definitivamente (e salvo imprevisti) sino a Natale. In quest’ultimo caso, tuttavia, sono previste anche chiusure totali del traffico. Che sarà ripristinato nel corso della notte e nei fine settimana.