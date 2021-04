Eccellenza, Cairese batte Pietra uno a zero, decide Pastorino - IVG.it

PIETRA LIGURE 0 – CAIRESE 1 (64′ Pastorino)

Pietra Ligure. Allo stadio “De Vincenzi” i padroni di casa del Pietra Ligure hanno ospitato la Cairese. I biancoazzurri di Mario Pisano sono arrivati all’incontro fermi a zero punti, data la sconfitta nell’unica gara disputata: 1 a 0 contro l’Albenga. Un pareggio e una vittoria per la Cairese, rispettivamente contro Genova Calcio e Campomorone. Terna imperiese quest’oggi: Emanuele Lorenzo Del Panta ha diretto la gara coadiuvato da Simone Colella e Gianluca Lazzaro.

Match combattuto fin dal primo minuto. Due squadre alle quali non ha fatto difetto l’agonismo. Il momento cruciale è arrivato nella ripresa grazie a un’iniziativa di Pastorino, ormai diventato un “fattore” per questa Cairese dopo i due assist di settimana scorsa. Vittoria legittimata da una maggiore produzione offensiva degli ospiti anche se il Pietra ha avuto qualche situazione potenzialmente pericolosa. Cairese che sale così a quota sette punti in classifica forte di una difesa che ha subito appena una rete – su calcio piazzato – in tre incontri. Gialloblù tallonati dal Finale, che corre a punteggio pieno, grazie al successo odierno sulla Genova Calcio.

Queste le scelte inziali di mister Mario Pisano: 1 Pastorino, 2 Basso, 3 Pili, 4 Praino, 5 Szerdi, 7 Castiglione, 8 Farinazzo, 9 Rignanese, 11 Roda, 16 Gambetta, 19 Battuello. A disposizione: 12 Ferro, 6 Wallingre, 10 Halaj, 13 Angirillo, 14 Caputo, 15 Gibilaro, 17 Caneva, 18 Balla, 20 Insolito.

Mario Benzi risponde così: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Moretti F, 4 Boveri, 5 Prato, 6 Facello, 7 Bablyuk, 8 Piana, 9 Pastorino, 10 Alessi, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Galese, 13 Moretti L, 14 Durante, 15 Tona, 16 Tubino, 17 Rizzo, 18 Macagno, 19 Nonnis, 20 Poggi.

Primo tempo

1′ Si parte. Completo azzurro per il Pietra Ligure con pantaloncini bianchi. Maglia e calzettoni gialli per la Cairese, calzoncini blu.

10′ Primi dieci minuti che hanno restituito una sfida molto combattuta. Pallino del gioco in mano alla Cairese, che ha creato un paio di situazioni potenzialmente pericolose. Pietra molto combattivo.

15′ Si fa vedere davanti anche il Pietra. Bel filtrante di Farinazzo a liberare Basso. La conclusione si infrange sull’ esterno della rete.

20′ Pastorino esce di pugno. Pastorino commette fallo sull’estremo difensore. Nel frattempo Saviozzi aveva insaccato di testa ma il gioco era già fermo.

23′ Fallo di Rignanese su Piana. Ammonito.

26′ Tiro di Saviozzi ribattuto da Praino. La conclusione di Piana dalla distanza finisce alta. Partita caratterizzata da grande agonismo, senza particolari sussulti.

29′ Secondo ammonito tra le fila dei padroni di casa. Basso ferma “illegalmente” Facello che provava a rilanciare l’azione.

31′ Alessi lavora un bel pallone sulla trequarti. Il diez gialloblù serve sull’out di destra Bablyuk, il cross è insidioso ma Pastorino è bravo a respingere di pugno in uscita.

33′ Pili lancia lungo per Rignanese. La prima conclusione è ribattuta da Boveri. La seconda facile preda di Moraglio. Nel frattempo, primo ammonito anche tra gli ospiti: fallo di Boveri su Battuello punito con il giallo.

37′ Cross di Prato dalla destra, rimasto alto dopo un corner. La zuccata di Facello finisce sopra la traversa senza impensierire Pastorino.

39′ Punizione di Rignanese da posizione interessante che si infrange sulla traversa.

42′ Corner di Saviozzi direttamente un porta respinto in corner da Pastorino.

43′ Altro angolo per la Cairese. Pastorino mette in mezzo. Boveri ci prova con una girata acrobatica ma la conclusione non crea grattacapi alla retroguardia pietrese.

46′ Duplice fischio. Primo tempo equilibrato con leggero predominio della Cairese.

Secondo tempo

1′ Si riparte con il Pietra un avanti. Battuello controlla bene in area e da posizione favorevole sciupa una ghiotta occasione per far male alla Cairese calciando debolmente e centralmente.

4′ Ancora Pietra con Rignanese che tocca per Szerdi che dal limite dell’area apre il piattone ma calcia a lato. Un minuto più tardi Praino entra duro su Saviozzi e viene ammonito.

7′ Ancora un giallo, questa volta per Facello.

9′ Bella azione di Pastorino che va sul fondo superando Basso. Nonostante venga atterrato in area, senza fallo secondo il direttore di gara, l’esterno della Cairese riesce a mettere in mezzo ma la difesa del Pietra è ben posizionata e spazza via.

10′ Castiglione serve Battuello in area, la posizione da cui parte il tiro è defilata e Moraglio riesce a parare bloccando. Mario Benzi aumenta il carico offensivo della squadra inserendo Macagno al posto di Facello. La Cairese, che aveva interpretato la gara con Pastorino a sostegno del tandem Saviozzi – Alessi, passa così al 4-4-2 con Macagno e Pastorino larghi sulle fasce.

13′ Il neoentrato Macagno crossa basso. Pastorino in uscita anticipa Alessi.

16′ Cairese in forcing offensivo. Moretti serve bene Saviozzi che ingaggia un duello fisico con Praino. L’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Caneva rileva Battuello nel Pietra.

19′ Cairese in vantaggio! Pastorino dalla sinistra fa partite un tirocross teso. Saviozzi non ci arriva, ma neanche l’omonimo portiere. La palla finisce in rete.

24′ Balla entra al posto di Farinazzo nelle fila del Pietra.

25′ Macagno si mette in proprio e punta la porta avversaria. Palla per Saviozzi, la cui conclusione di Saviozzi è forte ma viene deviata in angolo da un avversario.

26′ Angirillo rileva Gambetta nel Pietra.

27′ Schema su punizione che coinvolge Saviozzi, Piana e Alessi. Il tiro di quest’ultimo viene parato a terra da Pastorino.

31′ Un cambio per parte. Nel Pietra esce Castiglione ed entra Gibilaro. Luca Moretti al posto di Colombo nella Cairese.

32′ Occasione per il Pietra. Colpo di testa di Balla da posizione favorevole. Conclusione centrale bloccata da Moraglio.

34′ Bella imbucata di Szerdi per Caneva che riceve al limite. Azione fermata per fuorigioco. Due cambi per i gialloblù: Poggi per Bablyuk, Tona per Saviozzi.

37′ Intervento di Rignanese su Boveri. Fallo punito con il giallo. Il secondo. Espulso l’attaccante bianco azzurro.

38′ Rigore per la Cairese! Macagno viene atterrato in area. Sul dischetto di presenta Alessi. Il penalty finisce alto sulla traversa.

39′ Roda per Halaj nel Pietra Ligure. Poco dopo Basso recupera palla e si invola verso la porta di Moraglio. Conclusione fuori misura.

41′ Pietra rinvigorito dopo essersela vista brutta. Batti e ribatti in area con sfera che perviene a Caneva che sul confine al limite dell’area spara sull’esterno della rete.

44′ Mario Benzi spedisce in campo Nonnis al posto di Pastorino. Cinque i minuti di recupero decisi dal direttore di gara.

49′ Il Pietra si riversa “in the box” ma Moraglio esce bene in presa bassa. Ammonito il portiere Pastorino per proteste.

50′ Triplice fischio. Cairese batte Pietra 1 a 0.