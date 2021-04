25 Aprile, i Verdi: "No al sovranismo, è contro i valori europei" - IVG.it

Savona. I Verdi savonesi plaudono ad un 25 Aprile con il via alla collaborazione tra la sezione dell’Anpi di Finale Ligure e la nuova sezione Anpi di Francoforte sul Meno, in Germania, che si aggiunge alle altre sedi di Colonia, Berlino e Monaco di Baviera.

“E’ doveroso ricordare come la lotta antifascista e antinazista abbia visto il sacrificio di decine di migliaia di giovani tedeschi. Chi può dimenticare gli studenti della “Rosa Bianca” di Monaco di Baviera, barbaramente uccisi nel 1943 perchè avevano distribuito volantini contro il dittatore Hitler? I fogli lanciati all’interno delle università avevano come intestazione “Movimento di resistenza in Germania” afferma il portavoce della Federazione dei Verdi della provincia di Savona, Gabriello Castellazzi.

La collaborazione tra una sezione Anpi della Liguria e la sede di Francoforte inizia grazie alla presenza attiva della finalese Anna Marchisio, giovane emigrata in quella città: “Nei giorni scorsi la sua sezione ci ha inviato i programmi (realizzati in tedesco e in italiano) che portano nelle scuole dove si insegna la nostra lingua. Testi e filmati che, oltre a trattare i temi storici della lotta antifascista, comprendono argomenti d’attualità civile-ambientale: i rapporti tra paesaggio ed economia, tra paesaggio e democrazia; un terreno fertile per i sempre più numerosi giovani tedeschi amici di Greta Thumberg” aggiunge.

“I “Verdi” stanno ottenendo un largo consenso in Germania per un programma che vuole rispettare gli “Accordi di Parigi” sui cambiamenti climatici e perseguono istanze progressiste in difesa dei diritti sociali e civili. Sul tema delle migrazioni propongono miglioramenti nei processi di integrazione delle persone indifese provenienti dai cosiddetti “campi di accoglienza” greci e dalle “carceri” libiche. Una posizione che ha sollevato le ire dell’estrema destra, ma che è in naturale sintonia con le attività dei movimenti antifascisti europei. Anche i Verdi italiani si dichiarano in completa opposizione ai partiti sovranisti e populisti che vanno per la maggiore in diversi angoli del vecchio continente”.

“Il “sovranismo”, che come termine ricalca il francese “souverainisme”, introdotto negli anni ’50 del secolo scorso per mettere in evidenza le posizioni ostili ai progetti di interesse globale, è sostanzialmente “nazionalismo” astutamente celato sotto altro nome. L’ecologia è lo strumento migliore per contrastare questo “sovranismo”, in quanto solo con politiche globali si possono dare risposte alle emergenze che derivano dai cambiamenti climatici”.

“E’ questa la realtà con la quale oggi si devono fare i conti per guardare ad un futuro di convivenza civile, abbandonando gli egoismi del passato”.

“I Verdi savonesi augurano lunga vita alle sezioni dell’Anpi in terra di Germania, nel ricordo del messaggio, sempre attuale, di Alex Langer, uno dei fondatori dei Verdi italiani (Finale Ligure 1986), nato ed educato da genitori tedeschi; esponente politico ambientalista (parlamentare europeo insieme a Reinhold Messner), di formazione cristiano-sociale, il quale ha basato tutta la sua azione sul dialogo inter-etnico e sul rapporto tra culture diverse come fulcro dell’ azione pacifista in opposizione all’ “internazionale sovranista”, matrice di governi autoritari” conclude Castellazzi.