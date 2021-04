25 Aprile, Comitato per gli immigrati: "Abbattere i muri di odio, con la legge Zan strada giusta" - IVG.it

Liguria. Il Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione celebra il 25 Aprile ricordando che, “fortunatamente, nel 2021 i muri di odio imposti nel passato dal regime fascista, stanno per essere abbattuti: la prova ne è la Legge Zan quasi approvata”, ovvero il Ddl che prevede misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

“Noi del Comitato, riteniamo che sia doveroso ricordare e festeggiare una data che dovrebbe creare unità e orgoglio nazionale e non divisioni – afferma Aleksandra Matikj, presidente del Comitato – Inoltre, la gente si rende conto sempre di più che anche noi migranti siamo persone che aiutano l’integrazione in Italia, a differenza di come vorrebbero far credere gli slogan di certi partiti estremisti delle destre”.

“Infine, essendo stata la prima in Italia a denunciare CasaPound, quando nel 2018 rappresentavano partito politico di matrice neofascista, è opportuno ricordare che le nostre battaglie contro le discriminazioni continueranno senza se e senza ma, come l’esplicito contrasto al veleno che il nazifascismo ha diffuso e che, purtroppo, serpeggia tuttora spesso sfruttando chi vive dei gravi disagi, non soltanto economici” conclude.