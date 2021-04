10 cose che puoi rimettere a nuovo con la vernice per pelle - IVG.it

La pelle è un materiale dal fascino senza tempo. Non passa mai di moda, ed è sinonimo di ricercatezza.

E’ anche resistente nel tempo, sebbene la sua superficie necessiti di alcune accortezze. Può capitare che il tempo e l’uso creino segni e crepe, che potete risolvere con la vernice per la pelle; colori adatti allo scopo, che coprono le imperfezioni e danno nuovo vigore all’aspetto esteriore.

Ecco 10 oggetti da mettere a nuovo con la vernice per la pelle.

Un nuovo guardaroba… e non solo

Gli oggetti in pelle sono presenti soprattutto in ambito vestiario. Uno degli usi più comuni è tingere scarpe pelle, per coprire qualche macchia o per averne un paio di un altro colore. Le vernici per pelle permettono non solo di mantenere in salute i vostri oggetti, ma anche di cambiare tonalità, per rispettare i trend del momento.

Ma la pelle non si rifugia solo nell’armadio, ci son anche altri oggetti di uso quotidiano.

1. Scarpe

Utilizzate sempre colori per la pelle delle scarpe di qualità, come quelli della marca Angelus. Assicurano la massima copertura e la migliore resa, nel rispetto del materiale. Ovviamente i prodotti di questo marchio vanno bene per qualsiasi articolo in pelle. I colori per scarpe sono adatti sia per calzature maschili che femminili.

2. Cinture

Anche le cinture in pelle possono avere nuova vita. Potete completamente cambiare colore, per avere un accessorio nuovo, o per adattarlo a un vestito particolare. Oppure potete usare lo stesso colore, per rinfrescare una cintura che ha perso lo splendore a causa del tempo.

3. Portafogli e portachiavi

Anche i portafogli possono subire qualche piccolo danno. Oggetti di uso quotidiano, spesso finiscono nelle borse o nelle tasche di cappotti e giacche, venendo a contatto con chiavi, tessere e monete. Discorso ancor più valido per i portachiavi, che sono a stretto contatto con oggetti di metallo: qualche graffio è inevitabile. Ricorrete alle tinture per vernice per sfoggiare accessori sempre al meglio delle loro possibilità.

4. Giubbotti

Il giubbotto in pelle è un capo di valore, fatto per durare nel tempo. Con gli anni però qualche graffio o screpolatura può comparire con l’uso. Per donare nuova vita, usate tintura penetrante per pelle, ideale proprio per zone lisce. Proteggete invece bottoni e fibbie, per non macchiarli con la vernice.

5. Guanti

I colori per tingere pelle possono essere un toccasana per i vostri guanti più eleganti. All’inizio della stagione fredda, date una mano di vernice per riportarli allo splendore originale.

6. Cinturini dell’orologio

Un orologio in oro con cinturini in pelle: un oggetto prezioso ed elegante, che merita la massima cura nella manutenzione. Rinfrescate l’aspetto dei cinturini con la vernice per pelle, facendo attenzione a non macchiare gli altri elementi.

7. Borse e ventiquattrore

Un altro accessorio che può essere trattato le vernici per pelle sono le borse. Sia quelle da donna, ma anche le valigette ventiquattrore per lavoro. Potrete coprire ogni imperfezione e presentarvi alle riunioni in modo irreprensibile..

Per le borse da donna, può anche essere solo la voglia di avere un accessorio diverso, per abbinamenti differenti dal solito. Molto spesso, le borse hanno inserti di altro materiali, come i manici o le fibbie. Fate attenzione: i prodotti sono adatti solo a questo materiale. Coprite le altre parti, per evitare di danneggiarle o macchiarle, rovinando così la borsa.

8. Svuota tasche

Uno di quei dettagli che in casa possono fare la differenza. Lo svuota tasche in pelle è un oggetto utile capace di dare un tocco di raffinatezza all’ambiente. Per sua stessa natura, lo svuota tasche viene maneggiato più volte al giorno, ed è a contatto con chiavi, penne e altri oggetti. Potrebbe essere una buona idea dargli una mano di colore anche una volta ogni anno, perché abbia una vita più lunga.

9. Interni dell’auto

Se avete un’automobile con inserti in pelle, è indubbio che sia una vettura di valore. Ed è altrettanto indubbio che ci tenete molto a conservarla al meglio. Le vernici per la pelle vi permettono di effettuare ritocchi solo nelle zone rovinate: un graffio, un taglio o qualche screpolatura dovuta all’uso nel tempo. L’importante è individuare il colore giusto, o crearlo mixando tonalità diverse. Fate sempre una prova in un angolo nascosto prima, per essere sicuri che il colore sia identico a quello originale

10. Divano

Come per i sedili dell’auto, anche il divano può godere dei vantaggi di queste vernici. Anche in questo caso, potete dedicarvi solo a quelle zone che evidenziano qualche danno. A patto di riuscire a creare la perfetta gradazione di colore. Potete però anche valutare di ricolorare l’intero mobile, magari per portare una ventata di novità in casa. In questo caso, utilizzate tinture per pelle divano in formato spray, più comodi per le superfici ampie.