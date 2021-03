Villanova d’Albenga. Va in scena Pam: si alza il sipario su 5 nuovi punti vendita di cui due nuovi Pam local diretti nelle città di Pisa e Roma e tre in Franchising ad insegna Pam nelle città di Roma, Andezeno (TO) e Villanova d’Albenga.

I due nuovi convenience store diretti fanno parte entrambi del progetto punto vendita sicuro, frutto della sinergia ed expertise tra l’azienda CEAN e Pam Panorama, volto a garantire i massimi standard di sicurezza per clienti e lavoratori. I due punti vendita saranno aperti 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica. Come da format consolidato Pam local, offriranno convenienza, praticità e qualità, oltre ad un ricco assortimento con soluzioni su misura per tutti i clienti.

Il nuovo Pam local di Pisa, il secondo presente in città, si trova in Via Borgo Stretto 40 ed è posizionato nel cuore del centro storico della città della “Torre Pendente” dove si svolge la gran parte della vita turistica e cittadina. A pochi passi dal nuovo convenience store si trovano la Chiesa di San Michele in Borgo, l’Università di Pisa, Piazza dei Cavalieri e il fiume Arno, luogo ideale per una piacevole passeggiata.

In ottica di spesa solidale, Pam Panorama insieme all’Arcidiocesi di Pisa Caritas ha promosso l’iniziativa #iofacciodelbene: acquistando una giftcard, che verrà donata alla Parrocchia San Michele in Borgo, si ha la possibilità di dare un sostegno alle persone in difficoltà. L’iniziativa è attiva presso i Pam local di Via Borgo Stretto, 40 e Via San Lorenzo, 77 a Pisa.

Il nuovo Pam local di Roma di Via G. Vitelleschi 2 è il 32° della Capitale e si trova in uno dei punti più strategici e prestigiosi della città, a pochi passi dalla basilica di San Pietro, da Castel Sant’Angelo, da piazza Risorgimento e vicino alla fermata della metropolitana linea A “Ottaviano”.

“Siamo entusiasti di celebrare l’apertura dei due nuovi Pam local. – afferma Renato Mazzucco, Direttore Vendite prossimità Pam – Non si ferma il percorso di sviluppo della nostra Insegna che ci ha portato ad aprire oggi il 2° Pam local della città di Pisa ed il 32° della Capitale. Il nostro obiettivo è di continuare ad investire in questo format che ci sta dando grandi soddisfazioni e che è sempre più apprezzato da parte dei consumatori che ne riconoscono la convenienza, la praticità e la qualità e ai quali vogliamo continuare a garantire un’esperienza di acquisto veloce ed in totale sicurezza”.

Inoltre oggi Pam Franchising apre le porte di tre nuovi supermercati ad Insegna Pam.

Il punto vendita di Via Ottaviano a Roma si posiziona nel pieno centro della Capitale vicino alle mura vaticane nell’importante via Ottaviano. Il negozio è inoltre attrezzato con il banco gastronomia a servizio, con una forte attenzione al localismo e la presenza di tutte le linee a marchio Pam Panorama. Il punto vendita Andezeno (TO), il 42° con l’azienda partner di Pam Franchising Borello, offre il banco gastronomia e macelleria a servizio, con una forte attenzione al localismo e la presenza di tutte le linee a marchio Pam Panorama.

Il punto vendita di Villanova d’Albenga (SV) realizzato con il partner Arimondo, è una riapertura frutto di un restyling ed ampliamento della superficie di vendita, con l’introduzione tra le novità del banco salumi e macelleria a servizio ed una ricca proposta di localismi e prodotti a marchio Pam Panorama.