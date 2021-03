Viabilità Savona, Europa Verde: “Serve un collegamento tra autostrada e l’hub del porto”

Savona. “La situazione viabilità a Savona è critica da decenni e pertanto ci aspettiamo da una futura amministrazione la necessità di una svolta seria ed ambiziosa su questo tema. Sarebbe necessaria una connessione diretta tra le autostrade e l’hub del porto, sia a Savona che a Vado Ligure, così da mitigare il traffico il più possibile ed evitare la circolazione di mezzi pesanti per il centro di Savona e nelle Albisole. Sarebbe anche necessario implementare lo spostamento delle merci su rotaia, che dovrebbe divenire l’obiettivo prioritario di qualunque governo impegnato col Recovery Fund”.

Lo dichiarano Danilo Bruno e Luca Amato, rispettivamente il coordinatore ligure e savonese di Europa Verde Liguria. “A tal proposito – proseguono – troviamo meritevole di attenzione la proposta fatta da anni dall’ingegnere Paolo Forzano, ribadita recentemente in una lettera alla stampa locale, che suggeriscce la creazione del casello Albamare in combinazione con un tunnel sotto il porto”.

“Deviare il traffico portuale dal centro – spiegano – gioverebbe a tutta la cittadinanza, e inoltre bisogna considerare che anche grazie ai fondi dedicati alle infrastrutture provenienti dal Recovery Fund saremo finalmente obbligati ad essere più ambiziosi. Aggiornare lo studio del traffico e operare solo in termini di viabilità senza infrastrutture alternative ormai non basta più”.

“Riteniamo poi necessario sottolineare l’urgenza di una diversa ‘governance’ delle spiagge per cui non si ripetano spiacevoli episodi come quello recente sullo Scaletto dove il Comune ha saputo del possibile spostamento a Zinola della cooperativa l’Altromare dai giornali e soprattutto si possa giungere ad una modifica normativa sulla questione d’intesa con il Governo, la Regione e i parlamentari locali (almeno di quelli pervenuti)”.

“A proposito del porto appoggiamo e sottolineiamo le opinioni espresse da Marco Russo in questi giorni. Il rapporto fra città e porto dev’essere assolutamente ristabilito in chiave strategica e l’attuale amministrazione si è dimostrata carente in tal senso. La mancata discussione del piano strategico portuale (nonostante un anno di tempo avuto a disposizione per farla) – concludono – è un’ulteriore occasione di confronto sprecata e l’ennesima dimostrazione della miopia amministrativa della giunta comunale”.