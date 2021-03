Via libera Astrazeneca, il verdetto dell’Ema: “Sicuro, efficace e non correlato”

Liguria. “Via libera”. E’ arrivato alle 17 di oggi il verdetto dell’Ema (European Medicines Agency) in merito alla questione legata ai possibili effetti collaterali del vaccino AstraZeneca sorta nei giorni scorsi.

La decisione è stata presentata in conferenza stampa dalla Commissione di farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia europea: “Il vaccino è sicuro ed efficace. Non è correlato ai casi di trombosi. I benefici sono superiori ai rischi”. Sulla base della serie di dati analizzati nell’ultima settimana, l’Ema ha di conseguenza consigliato di riprendere le vaccinazioni con AstraZeneca nei numerosi paesi europei dove erano state sospese, compresa l’Italia ma ha precisato: “Tuttavia servono altri studi per escludere un nesso tra la somministrazione del farmaco e alcune patologie di trombosi cerebrale molto rare che abbiamo riscontrato”.

In Italia come in altri stati europei, nei giorni scorsi ci sono state alcuni decessi “sospetti”, a causa di trombo-embolie, di persone che avevano ricevuto da poco la dose del vaccino che aveva creato preoccupazione. Da qui ne è conseguita la decisione dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), presa anche dalla Germania, di sospendere in via del tutto precauzionale e temporanea il blocco del vaccino in attesa delle valutazioni della corrispondente agenzia europea.

Così anche in Liguria, come in tutto il territorio nazionale, è stata bloccata la somministrazione dal 15 marzo, giorno nel quale erano iniziate le vaccinazioni, nei vari centri dislocati sul territorio, per i lavoratori della scuola, delle forze dell’ordine e della protezione civile. Alisa aveva rassicurato che le dosi già somministrate del lotto attenzionato, fino al 9 febbraio, erano 5500 sulle 6300 totali consegnate. Le reazioni avverse erano state 9.

In attesa della risposta dell’Ema, nella giornata di oggi il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti aveva chiarito che coloro che avevano l’appuntamento in questi giorni non passeranno in coda agli altri, ma riempiranno i “buchi” generati dalla disdette anche riprogrammando gli appuntamenti e i turni. La speranza era di ottenere il via libera, seppur magari condizionato ad avvertenze per soggetti a rischio.