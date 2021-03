Liguria. Approvato definitivamente al Senato l’emendamento “Salva Circoli”: ora potranno riaprire.

Il Senato della Repubblica ha votato il provvedimento promosso dal gruppo parlamentare di Leu-Art.uno: i circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo Settore, potranno riaprire per la somministrazione di alimenti e bevande.

“È positiva l’approvazione dell’emendamento al decreto legge Covid riguardante circoli e attività culturali. L’appello lanciato nelle ultime ore è stato accolto con grande soddisfazione. La norma, che ha ricevuto il via libera in commissione al Senato, consente la somministrazione di alimenti e bevande alle associazioni ricomprese tra gli enti di Terzo settore. Sempre, chiaramente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e con il divieto di creare assembramenti. Si tratta di un segnale importante per una battaglia che stiamo portando avanti da tempo” dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Tra i luoghi della cultura – conclude Pastorino – ci sono anche queste realtà associative da non dimenticare. Anzi. In un momento storico difficile, possono garantire diverse forme di socialità. Il mio impegno è di fare in modo che la norma riceva l’ok anche nel corso della discussione alla Camera”.

“Finalmente grazie al lavoro del nostro gruppo parlamentare potrà cessare l’ingiusta discriminazione che vedeva i circoli ricreativi impossibilitati a riaprire a differenza delle altre attività similari come bar e ristoranti” afferma il coordinatore provinciale Articolo Uno Simone Anselmo.

“Siamo sempre stati al fianco di questi circoli che sono parte fondamentale della nostra cultura antifascista e di mutuo soccorso, realtà ultracentenarie che solo il fascismo aveva fatto chiudere” aggiunge.

“Speriamo che le nostre SMS e i circoli nonostante la gravissima situazione economica causata dal Covid possano riaprire realmente: come partito cercheremo di sostenerle partecipando e promuovendo ogni iniziativa possibile” conclude.

L’emendamento sarà legge a partire dal 15 marzo 2021.