Vbc Savona: successo per l’Under 19 maschile, le Under 17 strappano un set a Carcare

Savona. Il weekend appena trascorso è stato tutto sommato positivo per il Vbc Savona. Sono tre le formazioni giovanili scese in campo, che hanno ben figurato nei rispettivi incontri.

A centrare il successo sono i maschi dell’Under 19. La formazione di coach Mondelli supera agevolmente la Sabazia Pallavolo portandosi al terzo posto della classifica. Tre a zero il risultato, con i parziali di 19-25, 14-25, 13-25.

Sconfitta che però lascia un sorriso per le ragazze dell’Under 17. La squadra di coach Druetti riesce a strappare un set contro la più quotata Decomar Carcare, ritrovando un po’ di morale in vista degli ultimi quattro impegni del campionato. Le valbormidesi si sono imposte per 25-16, 24-26, 25-13, 25-14.

Non arrivano punti invece per le Under 15 femminili del girone C. Le biancorosse cadono in trasferta in casa del Planet Volley contro la capolista per 3-0 (25-19, 25-12, 25-14). Si chiude il campionato per loro, con un bottino di due successi ed una grande crescita che sarà utile per la prossima stagione.