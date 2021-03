Vasto incendio devasta i server OVH a Strasburgo, possibili malfunzionamenti per IVG e Edinet

Liguria. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore gli edifici che ospitano i server della società OVH a Strasburgo. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 del mattino, e sul posto stanno operando un centinaio di vigili del fuoco del distretto di Port du Rhin.

Non è ancora chiaro come abbia avuto origine l’incendio. Al momento una delle 4 palazzine del complesso risulta totalmente distrutta e un’altra seriamente danneggiata. Per tentare di arginare il rogo, ad una terza è stata tolta la corrente elettrica. Di fatto, quindi, solamente uno dei quattro edifici del datacenter è ancora operativo.

L’incendio potrebbe avere ripercussioni, in queste ore, sull’operatività di IVG.it: è proprio OVH, infatti, ad ospitare i server de Il Vostro Giornale, così come di Genova24.it e in generale di Edinet, la società editrice dei due quotidiani. Possibili malfunzionamenti o interruzioni del servizio, dunque, sia per i lettori che per i clienti di Edinet (anche per il servizio di posta elettronica).

Analoghe ripercussioni sono prevedibili per altri siti web nazionali e locali, dato che OVH è uno dei più grandi fornitori al mondo di servizi cloud dopo Amazon Web Services, Azure e Google Cloud. In Liguria fuori uso, ad esempio, la pagina delle previsioni del tempo del Centro Limet.

Fortunatamente al momento non si registrano vittime o feriti, e secondo la prefettura locale non sarebbero stati rilevati rischi ambientali. Inevitabile però l’avvio di una indagine sul rogo, dato che i data center erano stati costruiti con criteri antincendio.