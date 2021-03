Varigotti. A partire da Sabato scorso, 27 febbraio 2021, sono iniziati gli incontri di catechismo anche per i bimbi e i ragazzi della comunità Varigottese, in tutto dieci.

Quest’anno, per le difficoltà che ci sono imposte dall’emergenza sanitaria, si è deciso di farlo soltanto online per garantire maggior sicurezza per tutti.

L’idea, nata da alcuni ragazzi della Parrocchia e sostenuta dal parroco Don Domenico, è stata accolta molto bene da tutti i genitori. Il giorno scelto è il sabato pomeriggio, con due turni differenti in base a chi si deve preparare per la Prima Comunione e chi si deve preparare per la Cresima.

Gli argomenti vengono trattati seguendo alcuni semblici libri di testo appositi che la Parrocchia ha voluto donare alle famiglie per permettere ai bimbi e ai ragazzi, di seguire al meglio l’argomento del giorno senza cadere in quelle divagazioni “perditempo” tipiche delle attività online. Gli incontri, di circa 45 minuti l’uno, sono costruiti in modo da coinvolgere tutti i partecipanti come fossero assieme e in presenza.

“Questa esperienza – raccontano dalla Parrocchia – ci insegna che dalle difficoltà che la vita ci pone davanti, si può sempre trarre qualcosa di nuovo, costruttivo e alternativo”.