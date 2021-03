Varigotti, al via i lavori di riqualificazione del lungomare: appalto da un milione di euro

Finale Ligure. Oltre ai 4 milioni e mezzo destinati alla difesa della costa, 2,5 milioni quest’anno per il cantiere in attività legato al ripascimento dell’arenile e altri 2 milioni per il 2022, l’amministrazione finalese ha bandito l’appalto per la riqualificazione del lungomare di Varigotti per un totale di 1,4 milioni di euro e un importo dei lavori poco inferiore a un milione.

“Lo scorso autunno – dichiara il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli ci è stato accordato il finanziamento regionale promesso dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e in questi mesi abbiamo lavorato al percorso progettuale e alla sua approvazione. Ora l’appalto. Dobbiamo iniziare immediatamente i lavori, interromperli per la stagione estiva e riprenderli subito dopo. Entro la fine dell’anno dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile alla conclusione dell’opera per rispettare i tempi imposti dalla Regione”.

“L’intervento – spiega il vicesindaco e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi – prevede il restyling del Lungomare, dal residence Le Dune fino al Ristorante La Caravella con nuovo verde urbano, nuove aiuole, sostituzione della rete dell’acquedotto e di parte della pavimentazione”.

Alla riqualificazione di questa parte della passeggiata potrebbero realizzarsi altri investimenti, non ancora certi al momento: “La scorsa settimana – aggiunge Guzzi – la giunta ha approvato la proposta di sponsorizzazione da parte di un privato che prevederà circa 950 mila euro di nuove opere sempre a Varigotti. Ancora nulla di ufficiale, ma la giunta Frascherelli sembra voglia investire tali risorse nella conclusione del Lungomare (da La Caravella all’hotel Saraceno) ed in un primo lotto dell’ambizioso progetto di riqualificazione del rilevato ferroviario, aree che stanno passando di proprietà da Rfi Ferrovie dello Stato al Comune Finale Ligure”.

“Progetti di ampio respiro che cambieranno profondamente il volto della meravigliosa perla del Mediterraneo. Nei piani dell’amministrazione – conclude – nei prossimi 2 anni ci saranno importanti e stravolgenti investimenti a Varigotti, pari ad almeno 8 milioni di euro”.