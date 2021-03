Varazze, le scuole celebrano il Dantedì

Varazze. L’istituto comprensivo di Varazze, in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione, ha prodotto, per la celebrazione del Dantedì, “lavori” in prevalenza disegni e cartelloni riguardanti la Cantica dell’Inferno.

Le classi partecipanti sono la quinta della scuola primaria di Casanova e le seconde A, B, D ed E della scuola secondaria di primo grado.

L’assessore Mariangela Calcagno afferma l’importanza della Divina Commedia, che ha valore universale in quanto essa rappresenta, attraverso il viaggio dantesco, un percorso verso la liberazione dai vincoli del male e dalle sue nefaste conseguenze per l’uomo e la collettività.

Il vice sindaco Luigi Pierfederici ribadisce la grandezza del Sommo Poeta che attraverso le sue opere, nelle quali sono coinvolti tutti gli aspetti dell’umano sapere, ha ben rappresentato un affresco dell’umanità.

La Divina Commedia è più che mai attuale perché infonde la speranza di riuscire presto “a riveder le stelle”.