Varazze, Gianni Berogno su ripresa e nuovi innesti: “Abbiamo chiesto massima serietà e professionalità a tutti”

Il Varazze è tra le società che hanno deciso di scendere in campo alla ripresa dell’Eccellenza, fissata per domenica 11 aprile. L’allenatore Gianni Berogno commenta l’umore della truppa nerazzurra, che ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo in vista del match in trasferta contro il Finale. “Abbiamo accolto la notizia con tanta voglia e con entusiasmo e c’è tanta voglia di giocare”, commenta.

Il Varazze era stato ripescato nella massima categoria dilettantistica nella scorsa estate e nelle interviste di inizio stagione si parlava di obiettivo salvezza. Ora che le retrocessioni sono state abolite, l’allenatore dovrà trovare la chiave giusta per dare stimoli alla sua truppa. “Abbiamo chiesto ai ragazzi – spiega – di affrontare questi due mesi e mezzo in maniera seria e professionale sotto tutti i punti di vista. Il regolamento non dovrà influire sul rendimento personale e di squadra. Anche perché siamo una compagine nuova che ha bisogno di trovare l’amalgama giusta”.

Per una squadra che si è ritrovata in poco tempo dalla Prima Categoria all’Eccellenza, questi due mesi possono essere un’occasione importante per fare dei test in vista del campionato che si spera possa partire a settembre senza particolari intoppi. “Proveremo tanti giovani in proiezione del futuro come giusto che sia”, conferma infatti mister Berogno.

Il Varazze si è già mosso sul mercato. Nel reparto arretrato è stato inserito Simone Patrone, classe 1993 ex Arenzano, e a centrocampo il nome nuovo è quello di Luca Farci, 2002 proveniente dalla Praese. “Sono stati inseriti per sopperire ad alcune defezioni, anche loro dovranno dimostrare come tutti di poter fare l’Eccellenza“, conclude il mister del Varazze.