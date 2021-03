Varazze. Prenotazioni telefoniche fino alle 13 di oggi per la giornata vaccinale di domani dedicata gli over 80 che riceveranno la prima dose di Moderna. Ci sono ancora alcune ore a disposizione per fissare l’appuntamento.

Il numero da chiamare è questo: 019 93 90 202, c’è tempo fino alle 13 di oggi. “Importante: per chi già avesse prenotato al centro di Savona” ricorda il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici “é necessario disdire lì e poi confermare a Varazze”.

Domani prima giornata vaccinale per gli over 80 quindi, il richiamo sarà effettuato il prossimo 23 aprile.