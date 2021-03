Vandalismo alle auto a Savona: cittadini chiedono più sicurezza con una raccolta firme

Savona. Il quartiere savonese di Villapiana, come quello di Santa Rita e l’area della stazione, continua a essere preso di mira dai vandali. Vetri rotti, tergicristalli danneggiati, parti di autovetture rubate: sono queste le problematiche più diffuse segnalate dai cittadini savonesi.

Gli stessi residenti che non ce la fanno più e non smettono di chiedere più controlli in zona, lanciando anche una raccolta firme per chiedere più sicurezza in città all’amministrazione comunale. La richiesta di aiuto si allarga sui social, dove chi ha avuto danni alle proprie auto non può che ritrovarsi tra le vittime e raccontare a sua volta il vandalismo subito: “A me hanno bucato le gomme”, “Io abito nei pressi della stazione, negli ultimi 2 mesi ogni tanto di mattina si trova un’auto con i vetri rotti, ieri é toccato a me, in macchina non avevo niente e di primo mattino ho dovuto sborsare 230 euro per il vetro”, ma ancora “A me hanno rigato con un cacciavite tutta la macchina”.

Le richieste si assomigliano tutte: “Ci vorrebbero delle telecamere”, “Dobbiamo pretendere più sicurezza e controlli”. La battaglia per rendere la città più sicura sembra proprio non fermarsi con il tam tam sui social. Chissà se il Comune, anche in occasione delle prossime elezioni, riuscirà a far qualcosa per migliorare la situazione ed evitare, o quanto meno arginare, tutte queste forme di vandalismo.