Vandali in azione al cimitero di Varazze: in frantumi le foto delle lapidi. Danneggiata anche quella di un ex sindaco

Varazze. Foto distrutte su alcune lapidi del cimitero di Varazze. Stupore, rabbia, tristezza per episodi che vanno avanti da qualche tempo. Prese di mira una decina di tombe. Gli episodi capitano con una certa regolarità: pare che qualcuno agisca indisturbato la domenica quando c’è meno gente che può vedere.

Lapidi di persone la cui foto viene ritrovata in frantumi dai parenti: si parla, tra le altre, della tomba di un ex sindaco, di quelle di due medici storici, di un ex comandante dei vigili urbani.

“Un fenomeno che avevamo registrato anche qualche tempo fa e che ora si ripresenta”. Così Mauro Vercesi, comandante della locale polizia municipale, avvertito degli episodi: “Intensificheremo assolutamente i controlli al cimitero fin da subito”.

C’è tanta amarezza tra i varazzini che temono che le tombe dei propri cari possano essere prese di mira. “Mercoledì mi sono accorto che la foto di un mio parente era ridotta a pezzi piccolissimi – ci racconta un signore – Un atto vandalico e non il primo”.

I varazzini continuano “Si farà più attenzione: sembra che gli episodi avvengano la domenica perché nel Cimitero, in quel giorno, non ci sono gli operai a fare manutenzione e i delinquenti agiscono indisturbati”.