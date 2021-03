Savona. Il desiderio comune di ricordare Fulvio Mannori, conosciuto da tutti non solo per il suo valore sportivo ma anche e soprattutto per quello umano, e la voglia di tornare a cimentarsi in una gara, in un periodo di assenza delle competizioni mai vissuto in precedenza, hanno portato ad un buon successo di partecipazione al trittico invernale in memoria del podista deceduto un paio di mesi fa.

La prima tappa, che si è svolta al parco della Rocca di Legino, a Savona, era possibile svolgerla tra l’1 e il 14 marzo. Tanti appassionati hanno percorso i sei giri previsti, molto impegnativi, per un totale di 3,6 chilometri.

Distacchi elevati tra i primi e gli ultimi, perché agli atleti di primo livello si sono affiancati podisti senza pretese legate al cronometro ed anche camminatori e famiglie.

All’evento hanno partecipato tre medagliati ai recenti campionati italiani a staffetta di cross, tenutisi a Campi Bisenzio: Pasquale De Martino, argento nella categoria SM60, Valerio Brignone e Gaetano Zaccariello, oro nella SM55.

Proprio Valerio Brignone è stato il più veloce di tutti in campo maschile, mentre tra le donne il miglior tempo è stato ottenuto da Marcella Ferraro.

Gli organizzatori, Renzo Dogliotti e Tommaso Goglia, considerato che attualmente la Liguria è in zona arancione, hanno deciso di rimandare la seconda tappa. Sarà quindi programmata dopo il 6 aprile e si terrà sul lungomare e sulla spiaggia di Savona.

Prosegue, nel ricordo di Fulvio, la raccolta fondi per l’ospedale Giannina Gaslini di Genova, centro di riferimento nazionale pediatrico, e nello specifico per la ricerca sanitaria e scientifica delle malattie dei bambini. L’iban per la raccolta fondi, intestato a Gaslini Onlus, è IT48Q0617501583000000700080. Causale: donazione per Memorial Fulvio Mannori.