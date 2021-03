Vado Ligure. Oggi al cimitero di Bossarino ultimo saluto a Denada, la giovane mamma che martedì scorso ha perso la vita in uno scontro frontale contro un tir sull’A10 a Celle Ligure.

Un momento di grande strazio per l’intera comunità, che si stringe intorno alla famiglia, soprattutto alla sua bambina.

Già nei giorni scorsi, grandi manifestazioni di affetto e solidarietà dalla comunità vadese. In particolare, il preside della scuola frequentata dalla ragazzina, Daniele Scarampi, aveva confidato a IVG.it di fare il possibile per starle accanto. Così anche i genitori dei suoi compagni di classe.

Questa mattina le hanno detto “ciao” sulle note della canzone “A te” di Jovanotti.

Un ultimo saluto, proprio in questo sabato triste e grigio, già di per sé, come se anche il cielo volesse partecipare a così tanto dolore e fosse pronto ad abbracciarla insieme ai palloncini bianchi che sono volati, con lei, così in alto.