Vado, i consiglieri di “Memoria e Futuro” contro l’aumento del 2% della Tari: “Città sporca e raccolta che lascia a desiderare”

Vado Ligure. In occasione dell’assemblea di ieri, il consiglio comunale di Vado ha discusso il bilancio per l’esercizio 2021. Il gruppo consigliare di “Memoria e Futuro” ha votato contro l’approvazione della pratica.

“A differenza di quanto comunicato su alcuni media – spiegano i consiglieri – i cittadini vadesi nel 2021 subiranno un rincaro del 2 per cento della Tari. Aumento non motivato da alcun intervento di miglioramento del servizio: la città è sporca, il servizio di raccolta lascia a desiderare (i risultati lo confermano), la servitù della discarica non si allenta, anzi”.

“Critiche che abbiamo più volte evidenziato: oggi al danno si aggiunge la beffa dell’aumento”, concludono i consiglieri.