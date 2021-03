Vaccino Covid, il “gran rifiuto” di Ciangherotti: “Volevano somministrarmi Astrazeneca, ho detto no”

Albenga. “Mi sarei dovuto vaccinare questa mattina, ma mi hanno proposto l’Astrazeneca e quindi ho rifiutato”. A comunicarlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, consigliere provinciale e odontoiatra di professione.

Nelle ultime settimane Ciangherotti ha portato avanti una vera e propria battaglia per ottenere l’inserimento della sua categoria professionale nella prima fase della campagna vaccinale varata dalla Regione Liguria e dal ministero della salute. Una battaglia che ha portato il risultato sperato, tant’è che “questa mattina, dopo mesi di battaglie, avrei dovuto essere vaccinato, assieme ai miei collaboratori di studio. Sarei stato uno degli ultimi, se non l’ultimo, odontoiatra della provincia di Savona ad essere vaccinato perchè non volevo che la mia battaglia fosse scambiata per un interesse personale”.

Ma… c’è un ma: “Finalmente questa mattina avrei dovuto essere vaccinato, ma mi è stato proposto il vaccino Astrazeneca e, ovviamente ho rifiutato, così come hanno rifiutato i miei collaboratori. Sono uomo di medicina, so benissimo che ogni assunzione di medicinali comporta un rischio, per fortuna molto limitato, ma dopo quanto successo con i vaccini Astrazeneca nelle ultime ore in Italia, mi sarei aspettato uno stop per approfondire la situazione. Alcune regioni hanno bloccato le vaccinazioni con Astrazeneca, non solo per il lotto incriminato, ma tutti i lotti, mi sarei aspettato che anche la nostra Asl2 lo avesse fatto, invece si continua a inocularlo”.

“Sono veramente amareggiato, per non dire di peggio, con i miei collaboratori ci rimettiamo in fila per il vaccino, ma non l’Astrazeneca”, conclude Ciangherotti.