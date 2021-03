Vaccino Covid, il 9 marzo partono le prenotazioni per i “fragili” dal medico di famiglia

Liguria. Da lunedì 9 marzo sarà possibile prenotare il vaccino per le persone fragili e ultra fragili tramite medico di famiglia. A comunicarlo è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che precisa: “i medici di medicina generale dovranno occuparsi di qualificare le ultra fragilità del paziente”.

Infatti, entro la fine della settimana verrà completata la formazione per i medici di famiglia in modo che dall’inizio della prossima settimana possano partire le prenotazioni. Entro la settimana saranno concluse le procedure di acquisizione di tutti i dati e tra mercoledì e giovedì sarà presentato il piano delle vaccinazioni.

“Da oggi – continua Toti – iniziamo a distribuire i vaccini AstraZeneca presso le categorie prioritarie e quelle categorie che sono in grado di somministrarli autonomamente, come la polizia, i Vigili del Fuoco, l’Agenzia delle Dogane, l’Università, la Polizia Municipale. Naturalmente effettueremo un controllo per verificare. Per coloro che devono rivolgersi ai medici di medicina generale, come gli insegnanti o altre categorie, compreso i soggetti fragili, la prenotazione inizierà dal 9 marzo, ad opera dei medici di famiglia, attraverso le agende di prenotazione che Liguria Digitale sta affinando”.

Secondo gli ultimi dati in Liguria sono 124.896 le dosi somministrate su 194.180 vaccini consegnati cioè una percentuale pari al 64%. Ad oggi sono 41.620 le persone che hanno ricevuto le due dosi, per cui il percorso vaccinale può considerarsi concluso.