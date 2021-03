Vaccino Covid, da lunedì anche in farmacia: ecco dove sarà somministrato

Provincia. Partiranno lunedì 29 marzo le vaccinazioni anti covid nelle farmacie italiane, un ‘operazione che come dichiarato dal governatore Giovanni Toti, permetterà alla Liguria di somministrare ulteriori 2000 dosi alla settimana.

A livello regionale saranno 52 le farmacie liguri che inizieranno ad inoculare i vaccini AstraZeneca dal prossimo lunedì, giorno in cui è previsto l’avvio delle attività con la ricezione del vaccino e la sua preparazione. Di queste 6 si trovano nel savonese.

Per quanto riguarda Savona, si tratta della Premiata Farmacia Piemontese in via Torino, 77. In Riviera offrirà il servizio anche la Farmacia Della Concordia di Albisola Marina in corso Bigliati, 24. In Valbormida saranno tre i nuovi punti vaccinali territoriali, uno a Dego nella farmacia Varaldo in via Martiri della Libertà, 37 e due a Cairo Montenotte presso la farmacia Rodino in via dei Portici 31 e Della Concordia in corso Marconi 246. Infine i vaccini verranno somministrati anche a Sassello nella farmacia San Giovanni in via Badano, 17.