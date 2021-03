Vaccino Covid, Brunetto: “In Asl 2 oltre 1100 dosi in un giorno e 26 mila in un mese”

Savona. “Ho aderito quale volontario alla campagna di vaccinazione della ASL2. Ho ritenuto che fosse mio dovere svolgere questo compito che aiuterà tutti i nostri cittadini a ritornare alla normalità. Ebbene, ho avuto fin da subito la certezza che la macchina organizzativa nella quale mi sono inserito fosse ben rodata e costituita da persone entusiaste nel fare il proprio lavoro, e i sorrisi dei miei cittadini che sono venuti a farsi vaccinare ne sono la più bella testimonianza”. A porre l’accento sulla performance di Asl 2 nella somministrazione del vaccino anti Covid-19 è Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega.

“Al terminal crociere di Savona siamo arrivati a superare i 450 vaccini al giorno – annuncia – senza contare le altre sedi già attivate in provincia, Albenga, Finalborgo, Cairo, Millesimo, Calizzano, Sassello, e altre sedi che sono in fase di attivazione. E’ in fase avanzata la vaccinazione delle RSA e si inizia la prossima settimana con la vaccinazione domiciliare per le persone che non si possono spostare dal domicilio. Questa macchina ha portato a superare i 1100 vaccini somministrati in un giorno“.

“E’ un bellissimo risultato – aggiunge – perché ad oggi sono state effettuate più di 26.000 dosi in poco più di un mese, e con l’arrivo dei vaccini e l’apertura della vaccinazione da parte dei medici di medicina territoriale si potrà anche accelerare. E’ un risultato che pone ASL2 e i suoi operatori, le donne e gli uomini che quotidianamente si impegnano in questa attività, ai primi posti nella copertura di popolazione ad oggi raggiunta”.

“Sono orgoglioso di poter far parte di questa squadra – conclude – lavoriamo con entusiasmo e determinazione e vogliamo dare ai nostri cittadini e alla nostra provincia la possibilità di godersi una vita normale”.