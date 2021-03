Vaccino Astrazeneca, Toti: “In Liguria monitoraggio costante. Disdette pari al 2.57%”

Liguria. “La nostra campagna vaccinale prosegue anche con il vaccino Astrazeneca su cui è in corso un costante e accurato monitoraggio. Questo vaccino è già stato somministrato a oltre 13mila persone in Liguria e non è stata segnalata alcuna reazione avversa grave”.

A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito alla decisione di Aifa di sospendere in via precauzionale un lotto di Astrazeneca. “I timori sono comprensibili ma tutti i nostri massimi esperti concordano nel ritenere i vaccini sicuri ed efficaci per mettere in sicurezza la popolazione. Per questo continueremo a vaccinare con convinzione e senza alcun rallentamento” commenta Toti.

“Anche in Liguria si stanno registrando alcune disdette” da parte di cittadini che avrebbero dovuto effettuare oggi la vaccinazione con Astrazeneca, “ma – sottolinea il governatore – si tratta di numeri contenuti, che siamo confidenti non aumenteranno. Le massime autorità sanitarie nazionali sono in costante contatto con Alisa per ogni eventuali ulteriore comunicazione: se non ci saranno altre novità, andremo avanti con più determinazione di prima. La nostra capacità di vaccinazione sta aumentando e aumenterà ancora: contiamo, entro la fine di marzo, di arrivare a 50mila somministrazioni a settimana. L’obiettivo è mettere in sicurezza la nostra popolazione più a rischio, per patologie o per età, nel più breve tempo possibile, in modo da abbattere ancora il tasso di mortalità da Covid-19 e i ricoveri in ospedale”.

In merito alle vaccinazioni calendarizzate con Astrazeneca, in Liguria le disdette risultano complessivamente il 2,57% delle prenotazioni complessive. In particolare, in Asl1 risultano 10 disdette su 1177 prenotati per domani (oggi sono in programma solo vaccinazioni agli over80 con vaccini Pfizer/Moderna); in Asl2 risultano 20 disdette su 120 cittadini prenotati per oggi; in Asl3 sono stati 3 i cittadini che hanno disdetto l’appuntamento per la vaccinazione su 280 prenotati oggi; in Asl4, a fronte di 150 prenotati, le disdette sono state 20. Non risultano disdette in Asl5 (con 300 prenotati oggi).