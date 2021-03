Vaccini personale scolastico, gruppo Cambiamo in Regione replica a Pastorino: “Ecco i veri numeri”

Liguria. “Forse il collega consigliere Giovanni Battista Pastorino dovrebbe frequentare un po’ di più il mondo della scuola prima di divulgare numeri a caso e insinuare dubbi davvero sgradevoli”. Il gruppo di Cambiamo! in Consiglio Regionale, replica così all’esponente di Linea Condivisa che ieri, giovedì 11 marzo, ha posto alcuni interrogativi del tutto privi di senso logico sulla vaccinazione del personale scolastico in Liguria.

“Si chiede Pastorino chi siano le 173 persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino quando le inoculazioni inizieranno lunedì prossimo – spiega ancora il gruppo consiliare arancione – insinuando quindi il dubbio che siano state create corsie preferenziali. Niente di tutto questo: il mondo della scuola è infatti variegato e esiste personale universitario che, data la sua specifica occupazione, ha già ricevuto la prima dose. Tutto qui, molto semplicemente. Ma si sa che quando manca la possibilità di discutere di politica, bisogna buttarla in polemica”.

“Ieri pomeriggio lo stesso Pastorino sosteneva che sono troppe poche le classi della scuola secondaria di secondo grado in quarantena per giustificare la scelta della Regione di mettere questa fascia in didattica a distanza. Si tratta di una falsità: nella prima settimana di febbraio le classi in quarantena erano 21 in tutta la Liguria, nella prima settimana di marzo sono state 61. I casi, insomma, si sono triplicati, e a questo si aggiunga l’altissima incidenza di contagi proprio nei ragazzi fra i 13 e i 19 anni. Al collega Pastorino quindi l’invito a prendere informazioni corrette prima di insinuare dubbi sgradevoli e diffondere dati parziali. In questo momento non se ne sente il bisogno, al di là della personale voglia di apparire”.