Vaccini in farmacia, a Savona e a Dego le prime 40 dosi della provincia: “Replicare in altre realtà del territorio”

Provincia. Sono iniziate stamattina le vaccinazioni nelle farmacie liguri con AstraZeneca per la fascia di popolazione con età compresa tra i 70 e i 79 anni. In provincia hanno cominciato a Savona in mattinata e a Dego nel pomeriggio. Durante questa settimana si aggiungono anche altre quattro sedi di cui due a Cairo Montenotte, una a Sassello e un’altra ad Albissola Marina per un totale di sei punti vaccinali territoriali in tutta la provincia con una disponibilità di 340 vaccini a settimana.

La Liguria è la prima Regione ad aver intrapreso questa strada grazie a un accordo con l’associazione di categoria Federfarma anticipando così la decisione nazionale. E’ possibile prenotare da ieri la vaccinazione attraverso il portale di Regione Liguria o direttamente nelle farmacie. Invece, non è previsto farlo chiamando direttamente la farmacia.

Savona. Nel capoluogo nella Premiata Farmacia Piemontese si sono completate stamattina a mezzogiorno le prime 20 vaccinazioni, le altre 40 destinate a questa farmacia sono previste nella mattinata di giovedì. Infatti, ogni farmacia ha a disposizione 60 dosi settimanali che può gestire autonomamente.

“Noi abbiamo deciso di aderire – spiega il titolare della farmacia – perchè questa convenzione è stata promossa da Federfarma dopo aver fatto un grossissimo lavoro di intelocuzione con Alisa e giundendo così a questo risultato. Abbiamo iniziato a operare con un numero limitato di pazienti anche per vedere come ci si adattava a questo ‘triage'”.

Il bilancio della giornata è positivo: “Da noi è andato tutto veramente bene – aggiunge il farmacista -, siamo riusciti a fare le prime 20 dosi previste con uno scorrimento adeguato e con tutti i controlli necessari, abbiamo previsto un’entrata e un’uscita separate. Abbiamo disposto una zona per l’attesa del proprio turno, una stanza per l’anamnesi con il medico e un’altra postazione per l’inoculazione. Direi che è un’esperienza che si potrebbe replicare in altre realtà del territorio per raggiungere un volume di vaccinazioni importante”.

E aggiunge immaginando una diffusione capillare di questa modalità: “In provincia di Savona le farmacie sono 105, se facessero anche solo 10-20 vaccini al giorno, come abbiamo fatto noi, arriveremo ad avere più di 2 mila vaccini al giorno, in strutture delocalizzate senza assembramenti. Così si può contribuire a raggiungere l’obiettivo di vaccinare l’80% della popolazione per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Noi abbiamo potenzialità di fare 40 dosi al giorno senza intralciare nulla e sarebbe già un bel risultato perchè arriveremmo a 240 vaccini alla settimana e in una piccola struttura periferica come siamo noi è un risultato notevole”.

Dego. Oggi pomeriggio operativa anche la Farmacia Varaldo di Dego che ha organizzato la somministrazione dei vaccini nel salone della Pro Loco in piazza Emilio Botta. Infatti, se non si dispone di locali adeguati per vaccinare all’interno, è possibile usufruire di sedi esterne nelle vicinanze (studi medici convenzionati, altri locali pubblici, sedi di associazioni di volontariato). Anche qui, come a Savona, sono state inoculate le prime 20 dosi e per il secondo giorno verranno usate le rimanenti 40. Tutte le dosi a disposizione per le prime due settimane sono già state prenotate.

Le farmacie abilitate

Premiata Farmacia Piemontese, Via Torino 77r – Savona: martedì mattina e giovedì tutto il giorno

San Giovanni, Via G.B. Badano 17 – Sassello (Sv): lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio

Varaldo, Via Martiri della Libertà 37 – Dego (Sv): martedì pomeriggio e mercoledì tutto il giorno

Rodino, Via dei Portici 31 – Cairo Montenotte (Sv): sabato mattina

Della Concordia, Corso Marconi 246 – Cairo Montenotte (Sv): giovedì e sabato pomeriggio

Della Concordia, Corso Bigliati 24 – Albisola Marina (Sv): lunedì, mercoledì e venerdi pomeriggio