Vaccini Covid, oggi la consegna nelle 6 farmacie savonesi: dopo pasqua potrebbero diventare 30

Provincia. Oggi una giornata importate per la campagna vaccinale in Liguria con l’inaugurazione del maxi hub alla Fiera del Mare di Genova e la consegna delle dosi alle farmacie (la nostra regione è la prima in Italia), dove da domani, martedì 30 marzo, partiranno anche le somministrazioni.

In provincia di Savona, attualmente sono sei i punti vaccinali territoriali (52 in tutta la Liguria) che questa mattina hanno ricevuto i vaccini AstraZeneca. “La pianificazione è stata difficoltosa, ma la consegna è andata a buon fine – commenta il presidente provinciale di Federfarma, Aldo Gallo – Ora i vaccini sono in frigo in attesa delle inoculazioni di domani di cui in farmacia si occuperanno medici e personale abilitato”

E per quanto riguarda le prenotazioni: “Sta andando bene, il numero di prenotati è consistente”. Oggi, infatti, sono scattate le prenotazioni per la fascia di età fra i 75 e i 79 anni, prenotazioni che possono essere fatte direttamente in farmacia o attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it. Per la fascia di età fra i 70 e i 74 anni, invece, potranno essere effettuate dalle 23 di questa sera tramite il portale online della regione oppure da domani mattina presso le 90 farmacie savonesi abilitate e profilate per il Cup.

Come detto, nella nostra provincia, ad oggi, sono solo sei le farmacie selezionate come punti vaccinali territoriali: una a Savona, Albisola e Sassello e tre in Valbormida (due a Cairo Montenotte e una a Dego). Il ponente, dunque, attualmente ne è totalmente sprovvisto. A spiegarci le motivazioni è il presidente Gallo: “Quando abbiamo chiesto al disponibilità, le pre-adesioni sono state una settantina, ad una secondo interpello dopo aver conosciuto tutti i protocolli sono diventate 32. Successivamente nella cosiddetta fase esecutiva, alcune farmacie hanno preferito attendere ad attivare il servizio e a questo si è aggiunto il problema del taglio di dosi AstraZeneca. Avendo meno vaccini a disposizione, in totale 340, sono andate avanti solo sei farmacie”.

E nel prossimo futuro? “Stiamo già lavorando per ampliare l’elenco – conclude Gallo -, dopo Pasqua contiamo di aggiungere dalle 20 alle 30 farmacie. E se a metà del mese arriveranno altre dosi AstraZeneca e quelle Johson&Johson, probabilmente aumenteranno”.

Nelle farmacie, infatti, possono essere somministrati solo vaccini che hanno una temperatura di conservazione tra i 2 e gli 8 gradi (quindi non il Pfizer o il Moderna) e a provvedere alla vaccinazione sono medici o personale abilitato, ma non i medici di famiglia generale che sono già occupati nei loro hub.