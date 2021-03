Vaccini Covid, Gagliardi (Cambiamo): “Sì a scudo penale per operatori sanitari”

Liguria. “Quanto sta accadendo con il vaccino Astrazeneca ci impone di elaborare con urgenza una norma di legge che introduca l’immunità penale in favore di tutti gli operatori sanitari abilitati a vaccinare contro il coronavirus”.

E’ questa la proposta della deputata di Cambiamo Manuela Gagliardi. “Si tratta – spiega – di una giusta tutela per i professionisti che non possono essere iscritti nel registro degli indagati a causa di un evento verificatosi dopo la vaccinazione e come conseguenza della stessa, senza che il sanitario abbia fatto altro se non somministrare la dose”.

“Il Presidente Giovanni Toti su questo punto è stato chiaro ed ha già chiesto a Draghi un impegno in tal senso del governo insieme alla semplificazione della formazione del personale che è abilitato a vaccinare”. Toti aveva anticipato la proposta al ministro della Salute Speranza: “Sicuramente per chi oggi vaccina è lo strumento che serve più rapidamente. Qualche incidente statistico sui grandi numeri c’è e ci sarà. Penso al caso siciliano di un infermiere e di un medico indagati per aver somministrato un vaccino AstraZeneca di cui evidentemente non avevano alcuna responsabilità”.

“Non possiamo rischiare – conclude – di mettere in discussione intere categorie sanitarie che si sono rese disponibili per rendere la somministrazione del vaccino più rapida possibile”.