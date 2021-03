Vaccini anti Covid e mascherine trasparenti, Brunetto e Mai (Lega): “Bene Stefani su priorità a persone disabili”

Liguria. “I disabili gravi devono avere priorità nelle vaccinazioni anti Covid. Siamo estremamente soddisfatti delle risposte date dal ministro Erika Stefani in Parlamento sulle priorità alle persone più fragili”.

Lo hanno dichiarato oggi in una nota congiunta il presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto e il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai.

“Da tempo la Lega sostiene la necessità di esplicitare la priorità nell’accesso ai vaccini anti Covid per coloro che soffrono di disabilità grave e patologie critiche, oltre alla necessità delle mascherine trasparenti a sostegno delle persone senza udito e in genere per chi ha necessità della lettura del labiale” concludono.