“Vaccine day” il 27 marzo per gli over 80, ma è polemica nel Golfo dell’Isola

Noli. La campagna vaccinale a Noli e nel Golfo dell’Isola tra le polemiche, tanto che è arrivata una precisazione dal Comune nolese in merito ad un post su Facebook circolato nei giorni scorsi e che riprendeva la vicenda del Palace di Spotorno, una struttura che in un primo tempo era stata indicata come possibile centro vaccinale sul territorio, una proposta, però, che era stata respinta dalla Asl 2.

Per la mancanza di comunicazioni ufficiali, la vicenda è rimasta in sordina fino all’annuncio della giornata del prossimo 27 marzo, dedicata proprio a Spotorno, ma anche agli atri comuni del Golfo dell’Isola, per la vaccinazione degli over 80, una giornata che sarà ripetuta con il richiamo della dose.

In questo modo, gli anziani del comprensorio potranno essere dirottati rispetto alle prenotazioni sul centro di Finalborgo e su quelli di Savona, garantendo una copertura quasi totale della popolazione anziana del Golfo dell’Isola per lo step vaccinale.

“Cari concittadini, nel rispetto delle opinioni di tutti, riteniamo che ci siano argomenti su cui le divergenze dei punti di vista dovrebbero lasciare spazio alla tutela del bene comune. Uno di questi argomenti è senza dubbio la vaccinazione dei nostri anziani” si legge in una lettera aperta del vicesindaco di Noli, Debora Manzino, ai residenti del suo Comune.

“Non appena la campagna vaccinale ha avuto inizio – scrive – il personale dell’Ufficio dei Servizi Sociali, in collaborazione con diversi consiglieri e colleghi di altri uffici, si è adoperato perché tutti gli interessati fossero agevolati quanto più possibile nella prenotazione e nell’organizzazione del trasporto. Insieme ai sindaci degli altri Comuni del Golfo dell’Isola, la sottoscritta ha chiesto all’Asl di organizzare giornate di vaccinazione sul territorio; a fronte di una prima risposta negativa, abbiamo proceduto a concludere le procedure, indirizzando tutti nel sito predisposto a Finalborgo”.

“Complessivamente – spiega – si è trattato di contattare 299 persone e gestire le prenotazioni di chi si era dichiarato interessato. Lo abbiamo fatto scegliendo la discrezione e il contatto diretto, dando informazioni solo quando queste erano ufficiali, per evitare di creare confusione e fuorviare chi aveva l’esigenza prioritaria di essere difeso”.

“Per questi motivi – attacca – ci è sembrato fuori luogo e francamente meschino fomentare polemiche pretestuose su questo argomento, come ha fatto una parte della minoranza tramite Facebook. Chi si propone di amministrare dovrebbe capire che l’interesse di parte non può mai prevalere sul bene pubblico, e il rispetto per le esigenze dei cittadini e per il lavoro di ognuno non devono mai mancare” conclude la vice sindaco nolese.

Il caos informativo, generato dall’assenza di comunicazioni ufficiali, lasciando tutto alla “social mania”, ha provocato un cortocircuito anche interpretativo, in quanto il post contestato di per sé non contiene un approccio critico, ma solo di rilancio e precisazione rispetto ad un altro post pubblicato dall’amministrazione spotornese. Insomma l’agenda condivisa con gli altri comuni del Golfo dell’Isola, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio, insieme ai contatti con l’azienda sanitaria savonese, nonostante il risultato raggiunto non è stata precisata a dovere.

Secondo quanto appreso nel vaccine day si potranno somministrare dalle 200 alle 400 dosi, dalle 10 alle 13 con la possibilità di estendere l’orario anche fino alle 18: si potrà contattare il numero dedicato 335.7512234 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30) e prenotarsi, precisando, appunto, che riguarda i residenti di Vezzi Portio, Noli, Bergeggi e Spotorno.