Liguria. Sono partite oggi, lunedì 15 marzo, le vaccinazioni dei medici di famiglia.

Per quanto riguarda l’Asl2 savonese, la percentuale più alta di persone vaccinate (rispetto al numero di prenotazioni) si è registrata ad Alassio, con 59 dosi somministrate a fronte di 60 prenotazioni. Numeri positivi anche per l’hub di Albenga, dove sono state vaccinate 64 persone su 78 prenotazioni, quello di Borghetto, dove sono state vaccinate 93 persone su 114 prenotazioni, e quello di Savona, dove sono state vaccinate 123 persone su 140 prenotazioni.

Per quanto riguarda la Valbormida, a Millesimo sono state vaccinate 98 persone (su 118 prenotazioni) e a Cairo sono state vaccinate 39 persone (su 120 prenotazioni).

Nelle scorse ore l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha previsto in via precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale.

L’Ema, Agenzia Europea del Farmaco, ha chiesto 24 ore per ulteriori valutazioni attualmente in corso: si attende il pronunciamento entro domani sera.