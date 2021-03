Una confezione di “Baci di Alassio” ad ogni vaccinato ad Alassio Salute

Alassio. Una confezione di “Baci di Alassio” per rendere meno amara l’esperienza, specie di chi (nonostante l’età) non ami proprio “gli aghi” delle siringhe.

E’ quella che i medici di Alassio Salute hanno donato a tutte le persone che, questa mattina, si sono recate presso il centro medico per sottoporsi a vaccinazione.

Un piccolo “cadeau”, proveniente direttamente dalla Pasticceria Canepa, che di certo ha contribuito a rendere un po’ più speciale una giornata importante come quella di oggi ed un gesto all’apparenza piccolo ma di grande impatto, per sé stesso e per gli altri.