Toirano. “E’ una discarica a cielo aperto, non ho mai visto niente di simile in un tratto di strada così breve”. E’ questa la segnalazione fatta da una lettrice di IVG che esprime tutto il suo disgusto nel vedere una certa quantità di rifiuti “deturpare il bosco” subito alle spalle dell’abitato di Toirano.

La zona in cui sono stati abbandonati i materiali è piuttosto ampia e segue la provinciale che porta a Carpe, a partire già dal Salto del Lupo: “Per tutti i chilometri che ho percorso sotto la strada sono presenti questi rifiuti, ammassati lungo il versante del bosco, tra gli alberi. Una cosa pazzesca, vergognosa”.

Tra gli oggetti abbandonati nel bosco anche diversi ingombranti: si riconoscono un frigorifero, gomme per le ruote delle automobili, un materasso. Ma non mancano piastrelle, sacchetti della spazzatura, ante e cassetti di mobili di legno. I più strani e numerosi sono alcuni “piatti”, di quelli probabilmente utilizzati per il tiro al piattello.

“Non me ne sono mai accorta perché passando in macchina non si vedono, rimangono nascosti”, aggiunge la lettrice, che ha potuto rendere nota la situazione percorrendo il sentiero che si può imboccare proprio dalla provinciale e che sale al parcheggio del monte Carmo e che qui si ricongiunge alla fitta rete di sentieri che caratterizzano la zona.