Truffa dello specchietto: malviventi in azione a Varazze. Appello sui social alla massima attenzione

Varazze. Invito alla massima attenzione sui social a non cadere nella trappola della truffa dello specchietto. In questi giorni, la denuncia arriva via Facebook, sembra che a Varazze giri una Audi A3 bianca con a bordo due ragazzi che simulano incidenti per avere dei soldi in cambio del presunto danno.

È la vecchia storia della truffa dello specchietto per cui un ignaro ed onesto automobilista si vede preso di mira con l’accusa di aver provocato il danno e la richiesta di pagare subito. Pare che l’episodio sia successo a due persone: una avrebbe dato ai truffatori 100 euro, la seconda li abbia messi in fuga minacciando di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Al Comando di Polizia Municipale, intanto, dicono che non è arrivata alcuna denuncia ma invitano comunque la cittadinanza a fare la massima attenzione e a segnalare episodi sospetti alle forze di polizia.