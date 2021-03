Trofeo Loabikers, Federico Pozzetto e Chiara Turchi si aggiudicano la prima vittoria di stagione

Loano. Nonostante le limitazioni imposte dall’attuale Dpcm, sono stati più di trecento i ciclisti che nella mattinata odierna hanno preso regolarmente parte alla Granfondo Città di Loano, prova di apertura del Trofeo Loabikers e prima prova del calendario nazionale Acsi di granfondo.

Sotto la vigile sorveglianza delle forze dell’ordine, che hanno verificato la buona attuazione dei protocolli anti Covid, la corsa ha preso il via alle 10,30 precise come da tabella di marcia. Ospiti d’onore Claudio “Il diablo” Chiappucci e l’immancabile Niccolò Bonifazio, fedele amico dell’organizzazione.

La voglia di correre era tanta e subito sono iniziate le scaramucce, con qualche tentativo di fuga che non ha mai impensierito il gruppo dei migliori. E’ stata infatti la salita dello Scravaion a portare in testa i pezzi da novanta, sebbene la vera selezione sia avvenuta nella discesa dal Giogo di Toirano dove una decina di corridori si sono portati in testa alla corsa. Ad avvantaggiarsi di pochi metri sono il toscano Federico Pozzetto ed il laziale Vincenzo Pisani, che hanno risolto la gara in volata a favore del toscano. Terza piazza per Matteo Milanesi.

Nessun battaglia in campo femminile, dove la toscana Chiara Turchi ha dominato la corsa sin dai primi colpi di pedale. A farle compagnia sul podio sono state Elena Pancari e Federica Morano.

Tra le società la vittoria è andata alla torinese Rodman Azimut, che ha preceduto al cuneese Gs Passatore e il Team Mentecorpo by Biemme.

Il prossimo appuntamento, con la seconda prova del Trofeo Loabikers, è per domenica 11 aprile con la Granfondo di Andora.

I primi dieci classificati:

1° Federico Pozzetto (Dipa Falasca) 2:47:34.24

2° Vincenzo Pisani (Asd Capitani Minuterie Metalliche) 2:47:34.49

3° Matteo Milanesi (Team Perini Bike) 2:47:37.99

4° Fulvio Rosso (Asd Roero Speed Bike) 2:47:38.21

5° Andrea Miotto (Amatori Drali Milano Asd) 2:47:38.42

6° Mattia Magnaldi (Ppr Cycling Team) 2:47:38.62

7° Davide Covolo (Asd Pedale Elettrico) 2:47:39.01

8° Francesco Di Bratto (Team Kilometro Zero) 2:47:39.23

9° Marco Provera (Uisp Verbano-Cusio) 2:47:39.74

10° Alessio Gasperin (Team Mentecorpo By Biemme) 2:48:44.76

Le prime dieci della classifica femminile:

1ª Chiara Turchi (Ciclo Team San Ginese) 3:11:30.79

2ª Elena Pancari (Team Loda Millennium) 3:14:52.07

3ª Federica Morano (Gs Passatore) 3:15:36.80

4ª Georgina Makhandi (Bicistore Team Carcare) 3:18:50.06

5ª Louhanna Duplouy (Sprinter Club De Nice) 3:18:51.58

6ª Arianna Gasperin (Tabros Racing Team) 3:20:37.58

7ª Matilde De Sciora (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 3:21:22.07

8ª Giulia Portaluri (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 3:22:00.32

9ª Elisabetta Debernardi (Asd Rodman Azimut Squadra Corse) 3:26:25.07

10ª Sabra Boldrini (Guidi-Rosasbike A.S.D.) 3:29:39.95