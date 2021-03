Laigueglia. Il Trofeo Laigueglia, classica d’apertura del calendario nazionale, alza il sipario sulla stagione italiana del ciclismo su strada.

La manifestazione, ideata da Pino Villa nel 1964, collocata da quest’anno ai primi di marzo anziché metà febbraio, è organizzata dal Gs Emilia.

Lista partenti di prim’ordine, diversi i volti noti: i vincitori del Tour de France Vincenzo Nibali ed Egan Bernal, lo scalatore colombiano Nairo Quintana, l’ex campione del mondo di Ponferrada Michal Kwiatwkoski, gli spagnoli Mikal Landa e Pello Bilbao. L’olandese Bauke Mollema. I francesi Thibaut Pinot, Tony Gallopin e il velocista Davide Ballerini, tra i più in forma in questo avvio, con due tappe al Giro della Provenza e un successo in Belgio alla Omploop Het Nieuswblad.

Sembra quasi essere tornati ai fasti di un tempo, quando la crème del pedale avviava l’annata dal savonese. Merckx, De Vlaeminck, Armstrong, Maertens, Bartoli e altri campioni figurano nell’albo d’oro della corsa.

Il percorso ricalca il medesimo delle ultime edizioni. Partenza e arrivo nel borgo marinaro di Laigueglia. Tracciato impegnativo: 203 km, quasi quattromila metri di dislivello.

A trenta chilometri dal via inizia la salita verso Arnasco (370 s.l.m.). Quindi il primo gran premio della montagna, la Cima Paravenna (460 s.l.m.). A seguire, discesa da Crocetta, nella piana di Albenga e dunque primo passaggio a Laigueglia (zona rifornimento).

Si prosegue verso Andora, la valle del torrente Merula e Stellanello, dove viene affrontata l’ascesa del Testico (460 s.l.m.). Ridiscesi ad Alassio, i corridori si immettono nel circuito di Colla Micheri, breve ma selettiva salita di 2 km all’8.8%, da ripetere quattro volte.

Ultima asperità, lo strappo di Capo Mele, prima della conclusiva picchiata verso il traguardo, posto in via Roma.

Il più vecchio vincitore del Trofeo Laigueglia è stato Pierino Gavazzi (nel 1989, a 38 anni e 2 mesi). Il più giovane fu invece il belga Frank Vandenbroucke (nel 1996, a 21 anni e 3 mesi), scomparso nel 2009.

In totale, 166 gli atleti partenti, in rappresentanza di ben 24 gruppi sportivi, non presente causa forfait la Giotti Victoria.

Nove le squadre del circuito World Tour (mai così tante dal 2005, quando venne istituito): la spagnola Movistar, le francesi Ag2r-Citroen, Cofidis e Groupama; la britannica Ineos Graenadiers, la kazaka Astana, le belghe Deceuninck-Quick Step e Intermarché-Wanty-Gobert. Quindi la statunitense Trek-Segafredo e la Bahrain-Victorius.

Cronaca diretta:

CHILOMETRI PERCORSI: 45/203

Fuggitivi (12):

Gruppo: a 4’40”

I corridori si apprestano a recarsi al chilometro zero, passando dal centro storico cittadino. Si parte alle 11.00 in punto. Mattinata coperta, sferzata da una leggera brezza marina.

11:25 In avvio. Qualche timido tentativo di fuga, subito rintuzzato dal gruppo. Si esce da Alassio in direzione Ceriale.

11:35 Giunti in prossimità di Villanova d’Albenga, ad avantaggiarsi sono una decina di atleti. Margine sul plotone intorno a 20″.

11:50 Il gruppetto davanti aumenta il vantaggio verso Arnasco. Ora sopra i 2’00”. I nomi dei dodici fuggitivi: