Tradita dalla montagna che amava: il cordoglio della città di Albenga per la scomparsa di Elisa Martina Enrile

Albenga. A seguito della tragica caduta che ieri, domenica 14 marzo, è costata la vita alla 31enne Elisa Martina Enrile, originaria di Finale Ligure, l’amministrazione comunale di Albenga, nella figura del sindaco Riccardo Tomatis, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della giovane.

Elisa Martina Enrile, laureata in medicina e specializzanda all’ospedale San Martino di Genova dove frequentava la terapia intensiva cardiovascolare del Monoblocco, durante il pomeriggio di ieri, che sarebbe dovuto essere un giorno di festa e svago prima di entrare nuovamente in zona arancione, intorno alle 14, è precipitata accidentalmente in un burrone mentre attraversava un sentiero del monte Zatta, vetta dell’Appennino ligure nei pressi del passo del Bocco, nel comune di Mezzanego, nell’entroterra del Tigullio.

La montagna, che era una delle sue più grandi passioni, ha finito per ucciderla: proprio su un crinale montuoso la donna è inciampata cadendo per diversi metri in un precipizio. Insieme a lui un uomo che ha tentato di raggiungerla rimanendo ferito, che ha assistito alla drammatica scena. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Albenga ha voluto esprimere alcune parole per la prematura scomparsa della giovane Elisa: “Abbiamo appreso questa drammatica notizia e in questo momento vogliamo rappresentare tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia Enrile per la tragica scomparsa di Elisa Martina” afferma Tomatis.