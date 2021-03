Tpl Linea: nuovi orari per le vacanze pasquali

Savona. TPL Linea avvisa l’utenza del trasporto pubblico locale che, in occasione della chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua, dal giorno giovedì 1 aprile al giorno martedì 6 aprile 2021 – compresi -, saranno in vigore gli orari non scolastici.

Per le date indicate, quindi, modifiche al transito dei bus con un orario differenziato rispetto al piano di potenziamento che era stato messo in atto con la riapertura delle scuole.

“Nel corso delle vacanze pasquali rimodulazione delle corse e degli orari di transito del nostro parco mezzi, ricordando che dopo l’ordinanza regionale sulla chiusura delle scuole superiori, sono stati temporaneamente sospesi i servizi scolastici aggiuntivi” afferma l’azienda di trasporto savonese.

“Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00). Per l’utenza è possibile consultare il nostro sito internet: www.tpllinea.it” ricorda TPL Linea.