TPL Linea, modifiche alla linea 5 da lunedì 8 marzo

Savona. Modifica alla linea 5 di TPL Linea (stazione FS – Fontanassa – Ospedale Valloria) in vigore da lunedì 8 marzo in quanto verrà attuato in via sperimentale lo spostamento del capolinea, attualmente previsto davanti all’ingresso dell’ospedale Valloria, al terminal di piazza Aldo Moro (stazione ferroviaria).

L’azienda di trasporto savonese ha accolto le richieste da parte delle organizzazioni sindacali del personale viaggiante in merito alle difficoltà riscontrate in questo periodo emergenziale nell’utilizzo di un’adeguata area di ristoro. L’attuale pandemia, infatti, non consente il libero accesso alle aree interne dell’ospedale San Paolo, una situazione che viene ulteriormente accentuata dall’attuazione delle restrizioni previste in caso di zona arancione/rossa.

“La modifica in oggetto comporta una limitata rimodulazione degli orari (consultabili sul sito internet https://www.tpllinea.it/index.php/linee-e-orari-2-2/), sia per l’orario feriale, sia per la giornata di sabato quanto per i festivi” afferma una nota di TPL Linea.

Per la stazione ferroviaria, alla linea 5 verrà dedicata l’area di fermata dello stallo “G” (il primo lato stazione), garantendo, dal lunedì al sabato, la coincidenza tra tutte le corse in arrivo e quelle in partenza.

“Si precisa che la modifica avrà carattere puramente sperimentale fino al termine del periodo emergenziale e che il servizio sarà costantemente monitorato” conclude l’azienda di trasporto savonese.