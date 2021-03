Toti: “Sul vaccino AstraZeneca problemi ingigantiti, campagna avanti come da programma”

Genova. “Anche oggi intorno al vaccino AstraZeneca ci sono stati alcuni problemi, ingigantiti anche dalla notorietà di stampa che alcune notizie portano con sé. Ma Aifa ha ribadito l’assoluta sicurezza del vaccino AstraZeneca e domani mattina in Liguria inizierà come da programma la campagna di vaccinazione dei medici di famiglia”.

Lo ha ribadito il presidente Giovanni Toti nella giornata in cui il Piemonte ha sospeso un altro lotto del farmaco dopo la morte di un docente a Biella (al momento non sono segnalati problemi in Liguria), e l’Irlanda, come nei giorni scorsi aveva fatto la Danimarca, ha fermato del tutto la somministrazione delle dosi AstraZeneca.

Domani, dunque, in Liguria verrà il turno di insegnanti, uffici giudiziari e pazienti vulnerabili, e anche se per ora Domani, dunque,, e anche se per ora i numeri delle disdette non sembrano rilevanti , serpeggia una certa preoccupazione. Dal 17 marzo, poi, sarà possibile prenotare il vaccino per la fascia 75-79 anni ( qui le informazioni per farlo).

Toti guarda avanti con l’unico obiettivo di recuperare i ritardi sulla campagna. “La nostra regione – ricorda – è una di quelle con più vaccinati in proporzione agli abitanti. Aggiungendo le dosi AstraZeneca saliremo a oltre 45mila vaccini alla settimana. Se questo numero sarà confermato dalle consegne da parte del commissario all’emergenza, credo che a marzo-aprile riusciremo a mettere in sicurezza una parte importante della nostra cittadinanza”.