Titanio sul Beigua, a Varazze una mozione in consiglio comunale per dire “no” all’estrazione

Varazze. I consiglieri comunali del Comune di Varazze Paola Busso, Gianantonio Cerruti e Massimo Lanfranco hanno presentato una mozione per chiedere al consiglio comunale “di esprimersi al più presto e chiaramente sulla contrarietà nei confronti del provvedimento della Regione Liguria circa la ricerca mineraria nei comuni di Urbe e Sassello”

Busso, Cerruti e Lanfranco, in particolare, chiedono che l’amministrazione comunale si impegni “a valutare insieme agli uffici competenti la partecipazione insieme ai Comuni di Arenzano e Campo Ligure al ricorso al TAR Liguria promosso da Ente del Parco del Beigua, Comune di Urbe e Comune di Sassello, utilizzando la forma di intervento ad adiuvandum, fatta salva l’intenzione degli enti promotori di far partecipare gli altri Comuni a titolo non oneroso; a promuovere la raccolta firme sostenuta dalle associazioni ambientaliste con tutti i canali a disposizione dell’amministrazione; a promuovere un dialogo tra le forze politiche a sostegno di questa mozione e gli enti interessati compresi nell’area del parco, al fine di presentare un progetto unitario per l’area nell’ambito dei finanziamenti Next Generation EU; a inviare copia di quest’atto alla Regione Liguria, all’Ente Parco del Beigua e ai Comuni che ne fanno parte”.

Cliccando qui è possibile leggere il testo completo della mozione.