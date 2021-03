Titanio nel Beigua, anche da Varazze l’appello per la difesa del parco. La minoranza: “Facciamo fronte comune”

Varazze. Anche la minoranza di Varazze si oppone al via libera concesso dalla Regione all’indagine del CET (Compagnia Europea per il Titanio) all’interno del parco del Beigua

“Torna alla carica la possibilità di estrarre titanio nel nostro parco – dicono Paola Busso, Gianantonio Cerruti e Massimo Lanfranco – Il consenso a queste perlustrazioni in aree limitrofe alla zona protetta preoccupano fortemente perché l’unico interesse che ha la CET è estrarre il titanio. Concedere questa opportunità significa quindi iniziare a sgretolare il no, fino ad ora opposto a questa opportunità”.

Nonostante le rassicurazioni dell’assessore regionale Scajola, che aveva ribadito che lo studio esclude l’area del parco naturale del Beigua e che non ci sarà alcun prelievo e intervento sul territorio, la preoccupazione continua ad essere molta. Legambiente, i Verdi, Lista Sansa, Linea Condivisa sono intervenuti per esprimere la loro contrarietà, così come i comuni di Urbe e Sassello, secondo cui l’indagine riguarderà il 40% del territorio del parco.

La minoranza varazzina invita il sindaco Pierfederici a fare lo stesso. “Varazze è il comune che ha all’interno del parco la maggior parte di territorio, il massiccio del Beigua è proprio alle nostre spalle ed è una nostra caratteristica identitaria per questo come consiglieri di opposizione manifestiamo alla maggioranza e al sindaco reggente Pierfederici la nostra disponibilità nell’intraprendere un’azione comune nel manifestare il dissenso verso l’utilizzo del nostro territorio nell’ambito dell’estrazione mineraria di titanio. Chiediamo quindi al sindaco Pierfederici, all’assessore Giusto (presidente del Consiglio del Parco) e alla maggioranza tutta di prendere una posizione chiara come già hanno fatto altri Comuni del parco, su questi temi è necessario esprimersi con chiarezza”.

“La volontà di preservare il nostro patrimonio ambientale e di tutelare la vocazione turistica del nostro territorio che non si compone solo di spiagge ma appunto anche di questo meraviglioso e unico luogo, ci impone di essere accorti e attenti di fronte a queste manovre di avvicinamento all’unico obiettivo che è l’estrazione mineraria” concludono Busso, Cerruti e Lanfranco.