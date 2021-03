Titanio del Beigua, Comune di Urbe: “Lavoriamo per lo sviluppo sostenibile, contributo nella lotta contro la cava”

Urbe. “Negli ultimi tempi si è parlato molto di Urbe a proposito della cava di titanio. Da parte nostra si è sempre detto che è assolutamente incompatibile con quella che è la prospettiva di sviluppo sostenibile per il nostro comune e per l’intero comprensorio. Contemporaneamente alla lotta contro l’autorizzazione alle ricerche, stiamo lavorando su molti progetti con l’obiettivo del rilancio turistico e dello sviluppo economico di Urbe”. A dichiararlo è il consigliere comunale Maurizio Parodi per conto dell’amministrazione del Comune di Urbe.

“Stiamo continuando a lavorare per il futuro del nostro Comune, pensato nell’ottica della sostenibiità – spiega -. Siamo convinti che continuare a lavorare così sia una ulteriore contributo alla lotta contro la cava. Stiamo portando avanti diverse iniziative, in fasi diverse di realizzazione – spiega il consigliere comunale -. Abbiamo ricevuto la prima tranche di finanziamento per il distributore di carburanti e possiamo partire con la progettazione dell’impianto”.

“Partecipiamo ad un tavolo con altri comuni dell’Alta Valle dell’Orba (Tiglieto, Molare) dedicato al turismo sostenibile – continua -. Quest’anno saranno attivati tre nuovi sentieri con relative segnalazioni, cartelli e pannelli informativi. Entro marzo saranno poi presentate le richieste di contributo per tre progetti importanti sia per il recupero di manufatti storici sia per migliorare la qualità dei sentieri: restauro cappella della Gataze, nuova passerella sul rio Rosto e ristrutturazione area picnic del Faiallo”.

“Saranno attivati lavori per la revisione dell’argine dell’Orba in frazione Martina grazie ad un finanziamento di circa 600.000 euro. Inoltre, sono previsti i seguenti lavori di messa in sicurezza: rifacimento cordoli e ringhiere del ponticello in via Dano; intervento su cedimento sede stradale in via Ravugna; rifacimento muro di sostegno in via Vassuria”.

“Si sono appena conclusi i lavori per il cappotto termico della scuola di Campè e, nel corso dell’estate, verrà effettuata la revisione del tetto. Continueremo i lavori di asfaltatura dando precedenza, quest’anno, alle strade secondarie (via Pistou, via Campe’, via Ravugna, via Maraschino, via Dano). Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del municipio. Infine abbiamo ricevuto recentissima comunicazione, a seguito di una nostra richiesta del 2015, di un ingente contributo di 1.700.000 euro per il recupero del centro storico di Olba San Pietro. Se confermato, i lavori saranno in calendario per il 2022”.

“Sono aperti i bandi per il sostegno alle nostre imprese – ricorda -, soprattutto quelle che hanno subito danni economici per la pandemia e per il contributo all’acquisto di computer/tablet per i ragazzi che devono fare lezioni da casa. Dopo aver vaccinato, in hub a Sassello, il 90% dei nostri over 80 stiamo chiedendo ad Asl2 di coprire il restante 10% e di vaccinare anche la fascia 70/80 anni, grazie al supporto della nostra Croce Rossa e delle due infermiere di comunità”.

“Da parte nostra quindi – conclude – grande attenzione alla questione cava, ma altrettanto impegno a portare avanti questi progetti. In nessun modo ci faremo portare via il futuro di Urbe”.