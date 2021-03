Tirreno Power, Vaccarezza risponde a Sansa: “Le audizioni non sono merito suo. Noi non siamo mai scappati”

Vado Ligure. “Domani la III (attività produttive) e la IV (ambiente) commissione si riuniranno per ascoltare tutti i soggetti interessati, a vario titolo, all’interno del processo di riconversione industriale delle aree della Tirreno Power di Vado Ligure. Sansa mente quando si prende il merito di aver ottenuto la audizioni, perchè sono state chieste dal consigliere del Partito Democratico Arboscello, ex sindaco di Bergeggi, con l’attenzione e la delicatezza di chi ben conosce la vicenda e sa che è tragica e importante”.

Così il consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza, sulla sua pagina Facebook rivolgendosi direttamente al consigliere di minoranza della lista Sansa Presidente Ferruccio Sansa, risponde alle accuse che gli sono state rivolte da Sansa dopo il diniego di aprire al pubblico la seduta delle commissioni.

“Il centro destra – continua Vaccarezza – ha detto sì perchè ritieniamo questa cosa importante. Sansa non ha mai governato due minuti questo territorio, non ha mai dovuto dare risposte, non si è mai sporcato le mani governando questo processo difficile con la fatica di tenere insieme esigenze ambientali e lavorative“.

“Forse l’ha raccontata da giornalista ma non ha avuto la necessità di pensare al futuro di quel territorio. Ma d’altra parte al futuro non ci deve pensare perchè ha provato a fare il presidente di Regione e i liguri hanno risposto che il loro futuro nelle sue mani non lo lasciano”.

“Io ci sono sempre stato a fianco di chi governava quei Comuni mentre stavano amministrando e sudando, nonostante non fossero del mio colore politico. E se oggi amministratori di schieramenti diversi dal mio, insieme a me, fanno battaglia e se c’è rispetto umano per quello per cui abbiamo combattuto è perchè nei momenti difficili quando il mare era grosso abbiamo dimostrato di essere buoni comandanti“.

“Non ce ne siamo mai fregati, non siamo scappati, abbiamo ascoltato i lavoratori e le famiglie. Ma non mentiamo – conclude -, ci sono documenti che sono stati redatti in regione dall’osservatorio sulla salute che dicono cose precise”.

Oltre a Vaccarezza la replica arriva dal consigliere della Lega e presidente della III commissione regionale Attività produttive Alessio Piana: “Sansa forse non ha ancora ben compreso che le commissioni nelle quali sono previste le audizioni di soggetti esterni servono per approfondire gli argomenti trattati e far sì che tutti i consiglieri regionali commissari acquisiscano dati e informazioni finalizzati e utili a decidere, poi, il tipo di azione politica amministrativa da intraprendere”.

“Come presidente della III commissione respingo al mittente l’affermazione con la quale ha impropriamente definito la commissione congiunta di domani un ‘dibattito’ che richiede ‘più trasparenza e partecipazione’. Infatti, le commissioni consiliari nelle quali vengono auditi soggetti esterni per i necessari approfondimenti non sono sede di ‘dibattiti’. Non sono io a dirlo, ma le norme contenute nel regolamento del consiglio regionale”.

“La commissione di domani – ripete anche Piana -, calendarizzata da circa un mese, nasce da una richiesta del consigliere Roberto Arboscello finalizzata a trattare la questione e ad ascoltare i sindaci dei Comuni interessati, gli industriali, i sindacati e i comitati attinenti al progetto di conversione industriale avanzato da Tirreno Power per il sito di Vado Ligure”.

“A seguito di tale richiesta – spiega -, ho domandato a tutti i componenti della commissione di segnalare eventuali soggetti esterni da coinvolgere e tutti quelli indicati dalla Lista Sansa sono stati convocati e saranno sentiti. Questa strumentalizzazione politica – conclude – non aiuta ad avere la necessaria serenità con la quale Regione Liguria dovrebbe approcciare la delicata e importante materia per assumere le decisioni migliori nell’interesse dei cittadini e del territorio”.