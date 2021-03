Teatro, premiazioni, tavole rotonde, arte: tanti eventi online e dal vivo in provincia per la Festa della Donna

Durante la campagna di scavi nell’antica polis magnogreca Elea, all’interno del Parco Nazionale del Cilento, l’8 marzo 1964 l’archeologo Mario Napoli scoprì la Porta Rosa, il più antico esempio di arco a tutto sesto in Italia, da lui “battezzata” così in omaggio alla moglie. Un gesto galante e affettuoso! Anche gli eventi di domani saranno la doverosa celebrazione della Donna con la d maiuscola e di tutte le donne che ogni giorno lottano con tenacia per affermare la loro dignità personale, i loro diritti inalienabili e l’effettiva parità con il “sesso forte”.

Su Facebook l’attrice e autrice Francesca Isola porterà in scena lo spettacolo “10 ragazze. Un affollatissimo monologo”, una vera e propria spedizione nel cuore del “condominio interiore” delle donne per incontrare le diverse voci che animano le loro scelte nella vita sia personale sia professionale. Con ironia e lucidità sfileranno sul palco dieci irresistibili personaggi femminili in cui ogni donna può facilmente riconoscere le diverse parti di sé.

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti consegnerà il Premio Senza Rossetto 2021 ad una donna, lavoratrice e mamma che ricopre da poco un ruolo prima destinato ai soli uomini: la direttrice della Fondazione “Agostino De Mari” Anna Cossetta. L’evento sarà trasmesso su Facebook.

Con la ventesima puntata della sua rassegna “t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?” anche l’asd Cairese celebrerà la Festa della Donna, una ricorrenza importante che consente una volta di più di sollevare il tema della parità di genere, tanto discussa ma ancora solo sulla carta in molti settori. Pian piano anche il calcio si sta togliendo di dosso l’alone maschilista che per anni lo ha caratterizzato: merito di ciò è essenzialmente delle tante ragazze e donne che hanno deciso sotto diverse vesti di perseguire il proprio interesse per questa disciplina sportiva.

Su Cisco Webex Meeting si terrà l’assemblea ligure delle donne di CGIL, CISL e UIL dal titolo “Lavoro, confronto, coesione”. Come si lavora in pandemia? Come sono cambiate organizzazione del lavoro e quotidianità? Quali sono i principali problemi da affrontare? Questi e altri temi saranno trattati negli interventi delle delegate e delle lavoratrici. Inoltre Laura Notarianni, responsabile Servizi all’utenza dell’Ispettorato sul Lavoro, tratterà l’esperienza dell’istituto in quest’ultimo anno di pandemia mentre l’avvocatessa Alessandra Volpe affronterà il delicato argomento dell’impatto del Covid-19 sulla violenza di genere.

Ad Albenga prosegue l’intensa attività culturale no profit promossa da Palazzo San Siro sotto la guida dell’architetto Annamaria Vercellino: lo storico edificio ingauno ospita l’esposizione “Donne e Madonne, bianche e nere”, in cui sono visibili antichi dipinti ispirati a soggetti femminili che dialogano con importanti sculture, secondo il consueto format che la Fondazione Tribaleglobale propone in occasione della Festa della Donna in associazione con il palazzo.

Ancora su Facebook l’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” di Savona promuove la mostra “Frida Kahlo – La rivoluzione è l’armonia della forma e del colore e tutto esiste, e si muove, sotto una sola legge: la vita”. L’esposizione intende collocarsi nell’orizzonte della riflessione sulle tante battaglie già fatte dalle donne e su quelle, ancora molte, che si devono fare portando come esempio la storia di Frida Kahlo, simbolo del femminismo contemporaneo, che ha abbracciato la libertà come suo unico credo, e prendendo spunto dalla sua frase inserita come titolo dell’iniziativa stessa.